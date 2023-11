Nous sommes en 2016, au Mondial de l'automobile. À Paris, Renault présente un concept car innovant : cette voiture s'appelle TreZor et c'est une GT très sportive dotée d'un moteur électrique conçu pour participer au championnat de Formule E. Découvrons-la en détail.

Lignes GT, moteur Formule E

La Renault TreZor est un grand coupé aux lignes GT de 4,60 m de long, 2,18 m de large et 1,08 m de haut. Elle a été présentée au public lors du Salon de Paris en tant qu'héritière directe de la DeZir, autre GT du Losange également présentée dans la capitale, mais en 2010.

Ses lignes basses et élancées sont presque uniques, et la TreZor dispose également d'un système d'ouverture unique. En fait, il n'y a pas de portières pour entrer dans l'habitacle, l'accès est garanti par le redressement de la partie supérieure de la carrosserie en fibre de carbone et il faut enjamber les flancs comme pour certaines voitures de compétition. Autre inspiration du sport automobile, la fibre de carbone utilisée pour le reste de la monocoque permet de maintenir le poids de la TreZor à 1 600 kg.

À cela s'ajoutent d'immenses roues de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière, conçues pour décharger la puissance générée par le moteur électrique dérivé de celui utilisé par l'équipe Renault e.dams en Formule E, championnat de monoplaces 100% électriques fondé en 2014. Sa puissance est de 350 ch. Le 0 à 100 km/h s'effectue en quatre secondes et la vitesse de pointe est de 300 km/h.

Un écran en L sur le tableau de bord

L'intérieur de la TreZor préfigure le style qui sera utilisé quelques années plus tard dans le design des Renault actuelles, comme l'Austral, avec un tableau de bord entièrement nouveau en forme de L et composé d'un seul panneau OLED (une nouveauté absolue à l'époque), lui-même recouvert du verre Gorilla Glass utilisé sur les smartphones.

L'interface tactile, à l'instar des dernières voitures équipées d'Android Automotive, est personnalisable et le système multimédia restitue les applications installées sur le téléphone, en plus de proposer des raccourcis tels que le calendrier ou la liste des tâches à accomplir.