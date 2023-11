La Ford GT40 compte parmi les voitures de course les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile. Son histoire a même été portée à l'écran dans le film Ford contre Ferrari. Aujourd'hui, l'occasion se présente de posséder l'un des 30 rares exemplaires homologués pour la route. Cette voiture est d'autant plus intéressante qu'elle a été restaurée par la société RUF, connue pour son travail sur les Porsche. Mecum Auctions vend cette machine spéciale lors de sa vente aux enchères 2024 à Kissimmee, en Floride, qui se déroulera du 2 au 14 janvier prochain.

Ce véhicule est spécifiquement une version routière de la Mark 1 GT40. Ces voitures ont des carrosseries plus lisses que les versions de course ultérieures, notamment sans les prises d'air supplémentaires sur le toit et sans les écopes latérales supérieures derrière les vitres latérales. Le bleu foncé de la carrosserie est une couleur parfaite, car il évoque quelque peu le bleu Gulf classique de la voiture de course sans pour autant copier cette teinte emblématique.

Galerie: Ford GT40 MkI (1966) revue par RUF est à vendre

2 Photos

L'annonce de la vente aux enchères mentionne une restauration par RUF avec une documentation photographique. Nous avons trouvé cela intrigant, car cette société entretient des relations étroites avec Porsche, notamment avec des modèles tels que la CTR Yellowbird. Nous avons contacté l'entreprise pour obtenir plus de détails.

"RUF a effectivement restauré cette GT40 en 1996 pour un client particulier", a déclaré un porte-parole à Motor1. "En fait, ils ont restauré toutes ses voitures. Bien que ce soit assez rare, RUF est capable de restaurer des voitures en dehors du domaine Porsche si un client le demande."

L'intérieur est tout aussi fascinant. Cette voiture est à conduite à droite, mais le levier de vitesse se trouve à droite du conducteur, entre le siège et la portière, et non au centre comme on pourrait s'y attendre. Nous nous demandons si cette configuration ne rend pas l'accès au volant difficile.

L'instrumentation semble tout droit sortie d'une voiture de course. Le compte-tours se trouve directement derrière le volant, ce qui est logique pour une machine de compétition. Les indicateurs de pression d'huile et de température d'eau l'entourent. Le compteur de vitesse, quant à lui, se trouve sur la gauche et semble avoir été pensé après coup.

La puissance provient d'un V8 Ford. Les sorties d'échappement noirs s'enroulent autour du moteur comme un nid de serpents. La boîte de vitesses est une boîte manuelle à cinq rapports.

Le propriétaire précédent a conservé cette GT40 pendant près de 30 ans. À un moment donné, cette machine a appartenu au pilote de course Umberto Maglioli, qui a notamment fait partie de l'équipe de Formule 1 de la Scuderia Ferrari dans les années 1950.

Cette GT40 ne compte que 21 632 km au compteur. Mecum inclut une copie de la fiche de construction originale avec le véhicule. Nous attendons avec impatience de voir le prix de cette rare pièce lorsque le marteau tombera durant la vente aux enchères.