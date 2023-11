Sotheby's Motorsport propose aux enchères deux pures descendantes d'une icône des 24 Heures du Mans, la très célèbre Ford GT 40. Celle qui a fait trembler puis tomber Ferrari sur son terrain de jeu préféré de 1966 à 1969, a été rajeunie et redessinée par deux fois dans son histoire, en 2002 puis en 2016.

Une grande sportive pour les 100 ans de la marque

Redessinée au début des années 2000, afin de célébrer les 100 ans de la firme crée par Henry Ford, la GT première génération (de route), n'a pas fait sensation lors de ses débuts. En effet, la légende voudrait que certains modèles aient été bradés par un ou plusieurs concessionnaires. Toutefois, du fait de sa rareté (4000 exemplaires assemblés) l'Américaine a vu sa côte grimper en flèche plusieurs années après sa commercialisation. Si l'envie vous prendre de vouloir garer cette Ford pas comme les autres dans votre garage, il vous faudra débourser pas moins de 300 000 euros. Cette Ford GT disposait d'un V8 suralimenté de 5,4 litres, générant une puissance remarquable de 550 chevaux et un couple de 677 Nm. Revêtue par une carrosserie en aluminium et bénéficiant d'un système de suspension sophistiqué, la GT était une vitrine de la technologie de pointe de Ford.

Cette Ford GT de 2006 qui est proposée aux enchères pas Sotheby's Motorsport n'a connu qu'un seul propriétaire depuis sa sortie d'usine. Arborant le blanc mythique avec ses bandes de course bleues en option, elle affiche également un intérieur en cuir ébène, probablement la combinaison la plus emblématique et reconnue de la GT. À l'extérieur, les jantes en aluminium forgé (en option) se marient à des étriers de frein peints en gris. La rareté d'un exemplaire de première génération d'une telle qualité en fait un choix idéal pour un collectionneur averti.

Le cinquantenaire d'un fantastique triplé au Mans

Consciente du succès de la première Ford GT, la marque américaine a décidé de lui donner une héritière. Développée sous le nom de code "Project Phoenix", cette seconde itération allait devoir rendre hommage à sa devancière, tout en célébrant les 50 ans de son incroyable victoire de 1966 au Mans. Lors de cette édition, Ford est parvenue, après plusieurs échecs, à faire tomber Ferrari, en signant un impressionnant triplé.

Dotée d'un moteur V6 EcoBoost biturbo de 3,5 litres, la seconde version de la Ford GT s'écartait de la traditionnelle motorisation V8. Malgré cela, elle délivre une puissance impressionnante de 647 chevaux et un couple de 745 Nm. Une puissance qui sera portée à 660 chevaux à partir des modèles produits en 2020. Cette concentration de puissance est logée dans un châssis monocoque en fibre de carbone, enveloppé d'une carrosserie élégante et optimisée sur le plan aérodynamique. L'idée était de rendre hommage à ses grandes sœurs tout en se tournant vers le futur en introduisant des innovations la rendant encore plus efficace.

La Ford GT 2021 présentée ici par Sotheby's Motorsport là encore dans un état impeccable, avec seulement 29 miles au compteur. Cette version est encore plus rare grâce à près de 50 000 $ d'options, dont le pack d'amélioration intérieure Dark Energy. Ce dernier offre une refonte complète de l'habitacle, ajoutant des touches de fibres de carbone et des finitions noires. Le volant inspiré de la F1, les sièges de course Sparco en fibre de carbone recouverts d'Alcantara noir, les cadrans d'instruments en carbone mat, et les palettes de changement de vitesse en aluminium anodisé noir complètent l'intérieur de cette pistarde. À l'extérieur, le modèle est revêtu d'une finition "Frozen White", avec en option des bandes Lightning Blue, une livrée qui évoque instantanément l'illustre histoire de la course automobile de Ford.

Le must serait bien évidement de pouvoir garer ses deux Ford GT l'une à côté de l'autre dans votre garage. Cependant, il vous faudra dépenser plus d'un million d'euros afin de pouvoir réunir ses deux sœurs ... Mais la passion n'a pas de prix !