Dernière ligne droite pour la nouvelle Lancia Ypsilon. La date de présentation officielle est fixée au 14 février et les préparatifs battent leur plein, y compris la production de la vidéo promotionnelle que nous verrons tourner sur les réseaux de la marque et peut-être à la télévision.

Le tournage est actuellement en cours en Italie et le samedi 13 janvier, une première photo de l'arrière a été "volée" par un photographe de l'agence ANSA. Si, dans un premier temps, la fuite a pu sembler être le résultat d'une bévue du personnel de sécurité censé protéger la voiture des smartphones indiscrets, la pluie de photos et de vidéos qui s'est répandue ce week-end sur les réseaux sociaux ne laisse guère de doute.

En fait, Lancia a voulu donner une avant-première non officielle de son nouveau-né pour faire parler le plus possible et marquer le début d'une nouvelle ère pour une marque particulière qui, il y a quelques années encore, semblait vouée à disparaître.

Lancia Ypsilon 2024 : l'arrière se dévoile

La face arrière de la nouvelle Ypsilon n'avait pas encore été vue, et il est intéressant de noter que le modèle de production tient en quelque sorte certaines des promesses stylistiques anticipées par le concept Pu+Ra HPE que nous vous rappelons avec cette photo.

La Lancia Pu+Ra HPE

Outre les proportions typiques d'une compacte d'une longueur de 4 mètres, les phares circulaires s'inspirent clairement de ceux de la Lancia Stratos et le badge a été transféré de sa position classique sur le hayon au montant latéral où l'on peut également apercevoir la poignée "enfoncée" pour l'ouverture des portes arrière.

On remarque également sur le hayon le nouveau lettrage développé pour l'Ypsilon, surmonté du nom de la marque écrit en toutes lettres.

La nouvelle face avant, déjà "gâtée" par quelques photos espion et nos propres rendus, s'exprime avec une nouvelle calandre conçue avec des lamelles LED. Dans les images ci-dessous, prises près de Piazza Affari, à Milan, par notre lecteur Alberto Montalbetti – que nous remercions – on le voit très bien. On peut aussi apercevoir l'instrumentation intérieure caractérisée par une partie centrale en forme de disque.

La Lancia Ypsilon à Piazza Affari La préparation de l'Ypsilon sur le set La partie centrale de l'instrumentation de l'Ypsilon

Lancia Ypsilon 2024 : les autres infos

Les images montrent pratiquement tout ce qui concerne le style de la nouvelle Lancia, confirmant une grande partie des attentes et la similitude de ses lignes avec celles d'autres modèles du groupe Stellantis comme l'Opel Corsa ou la Peugeot 208, avec lesquelles l'Ypsilon partage une plateforme (la fameuse CMP) et une mécanique de base.

Peugeot 208 2024 Opel Corsa électrique

Nous nous attendons donc à une offre similaire pour la version électrique, équipée d'une batterie nominale de 54 kWh et d'un moteur synchrone à aimant permanent d'environ 150 ch. Et pour la version thermique conventionnelle, un moteur hybride léger 48V de 136 ch disponible avec une transmission manuelle ou automatique à double embrayage.

Ensuite, en 2025, sous réserve de confirmation, une version sportive HF Integrale devrait également arriver, en configuration électrique avec 240 ch pour un 0 à 100 km/h bouclé en 5,8 secondes. Il sera en tout cas intéressant de suivre ces informations, compte tenu des rumeurs selon lesquelles Lancia souhaiterait revenir dans le monde du rallye.

Ce qui est certain, en revanche, c'est que la nouvelle Lancia Ypsilon sera produite dans l'usine espagnole Stellantis de Saragosse.

Lancia Ypsilon 2024 : l'infodivertissement

En attendant de voir à quoi ressemblera l'intérieur, rappelons que la nouvelle Ypsilon devrait présenter plusieurs innovations et notamment un nouveau système d'infodivertissement baptisé SALA, qui promet des commandes vocales évoluées à l'image de ce que d'autres constructeurs automobiles ont déjà montré. Il sera possible de contrôler le système audio, la climatisation et l'éclairage intérieur ainsi que le système de navigation.

Reste à savoir si le logiciel de la nouvelle Lancia Ypsilon pourra être mis à jour de manière OTA, en même temps que le groupe motopropulseur, mais surtout s'il y aura une intégration future de l'IA.