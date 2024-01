C'est probablement la première Fiat que j'ai consciemment remarquée : De la fenêtre de ma chambre d'enfant, je voyais presque tous les jours un voisin sortir sa 131 Mirafiori du garage. D'autres connaissent ce modèle plutôt comme champion de rallye, en vacances en Turquie ou au cinéma. Aujourd'hui, la "fleur miraculeuse", c'est le nom de "Mirafiori" en allemand, fête ses 40 ans.

En 1974, la Fiat 131 Mirafiori a hérité de la légendaire 124, d'abord en version berline à deux ou quatre portes. En 1975, elle fut suivie par la version break "Familiare". La 131 devait son nom supplémentaire à son lieu de production : Mirafiori près de Turin, site de la plus grande usine Fiat de l'époque. Aux États-Unis, Fiat baptisa la voiture "Brava", un nom qui revint dans les années 1990.

L'extérieur anguleux était conçu avec un maximum de sobriété, ce qui plaçait la 131 dans la tradition de son prédécesseur. Et ce n'est pas tout : la chaîne cinématique était pour l'essentiel reprise de la 124. Le moteur quatre cylindres monté à l'avant entraînait l'essieu arrière via une boîte à quatre vitesses et un arbre à cardan divisé. Celui-ci était guidé de manière rigide par quatre bras longitudinaux et une barre Panhard.

La suspension avant était nouvelle, avec des jambes de force MacPherson, des bras transversaux et une barre stabilisatrice. À cela s'ajoutait un système de freinage avec des freins à disque à l'avant et des freins à tambour à l'arrière ainsi qu'une direction à crémaillère. Un moteur à arbre à cames en tête (OHV) et entraînement par courroie crantée a été développé à partir du bloc moteur de la Fiat 132. Des ingrédients solides donc, mais malheureusement la rouille décimait impitoyablement la 131. Un sort réservé à de nombreuses voitures de l'époque, faites d'acier recyclé bon marché et d'un manque de prévention contre la rouille.

En octobre 1974, la 131 a été lancée sur le marché. Cette première série se caractérise par des phares doubles rectangulaires (dans la version de base) ou ronds plus petits, des feux arrière en forme de T tournés à 90 degrés et des pare-chocs chromés avec des coins en plastique. La 131 a été la première voiture à utiliser une source lumineuse centrale associée à des fibres optiques pour éclairer certains éléments du tableau de bord (interrupteurs de fonctions secondaires, commandes de chauffage).

En mars 1975, la variante break suivit sous le nom de Familiare. De janvier 1976 à juillet 1980, pour des raisons d'homologation, une petite série de 400 véhicules a été créée sur la base de la berline deux portes, sous la désignation "131 Abarth Rally" (également appelée "Abarth Stradale"), dont la carrosserie a été modifiée par Bertone et la technique par Abarth.

Les voitures étaient équipées d'un moteur 16V de 1995 cm3, développant 140 ch dans la version routière et jusqu'à 210 ch (moteur à carburateur) ou 235 ch (moteur à injection Kugelfischer) dans la version rallye, ainsi que d'un essieu arrière à suspension indépendante.

Fiat a remporté le championnat du monde des marques avec la 131 Abarth Rally en 1977, 1978 et 1980. Au cours de la saison 1980, Walter Röhrl est devenu pour la première fois champion du monde de rallye avec la Fiat 131 Abarth Rally. La peinture Alitalia aux couleurs nationales italiennes est devenue légendaire, cette version était souvent disponible en tant que voiture miniature.

La Fiat 131 Abarth Rally a été construite en collaboration avec Bertone à 400 exemplaires. Pour cela, des carrosseries brutes à deux portes sont sorties des chaînes de Mirafiori, complétées chez Bertone par des pièces en plastique pour les ailes avant et arrière, le coffre et le capot.

Pour cette version sportive, Bertone a également ajouté des barres de maintien et des raidisseurs pour la suspension arrière indépendante. Les voitures ont ensuite été peintes, équipées d'un intérieur et transportées à l'usine Fiat de Rivalta où elles ont été complétées par des équipements de propulsion et de châssis.

Le moteur utilisé était une version améliorée du moteur 16V Lampredi de la Fiat 124 Spider Abarth. La boîte de vitesses provenait de la 131 de série, mais les bagues de synchronisation avaient été enlevées, car le règlement du rallye n'autorisait pas les boîtes de vitesses non synchronisées, comme c'est souvent le cas dans le sport automobile. Les 400 exemplaires d'homologation construits avaient également une boîte de vitesses non synchronisée.

De plus, le système de freinage sous-dimensionné de la Fiat 127 a été installé sur l'essieu avant. L'aptitude à l'utilisation quotidienne des exemplaires d'homologation était ainsi fortement limitée, mais cela ne jouait aucun rôle pour l'utilisation en compétition, puisque les composants mentionnés étaient de toute façon remplacés par des pièces de sport automobile.

L'essieu arrière était une variante plus élaborée de la 124 Abarth Spider, avec des bras transversaux, des bras longitudinaux et des jambes de force, le différentiel était dérivé de la Fiat 130, mais avait un boîtier en aluminium.

En mars 1978, la 131 a connu une première mise à jour de son modèle. À partir de ce moment, la 131 fut dotée de grands phares rectangulaires (à l'exception des modèles Racing et des versions diesel apparues plus tard, qui avaient des phares doubles ronds), d'une calandre en plastique noir, de pare-chocs en plastique renforcés et de feux arrière rectangulaires plus grands. Le break s'appelait désormais Panorama.

En juin 1978, la version deux portes "Racing" (en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne "Sport") a suivi. L'innovation la plus importante était le passage des moteurs à essence de 1,3 et 1,6 litre des modèles Supermirafiori à deux arbres à cames en tête. L'entraînement est assuré par une courroie crantée. Au cours de l'histoire du modèle, tous les autres moteurs à essence montés sur la Fiat 131 ont été peu à peu convertis aux arbres à cames en tête. En 1981, le moteur à arbre à cames latéral n'existait plus que sur la version la plus faible du break appelé Panorama.

La troisième et dernière série est apparue en avril 1981, reconnaissable à la présence d'encore plus de plastique sur la carrosserie et à un nouveau tableau de bord. À partir de cette date, tous les modèles Fiat 131 disposaient de série d'une boîte de vitesses à cinq rapports (5speed) et, dans la version "Supermirafiori", d'un équipement de série plus riche que la moyenne pour l'époque, qui comprenait entre autres, des vitres électriques à l'avant et un système de verrouillage central électrique. En janvier 1982, la 131 Sport fut retirée du programme.

Environ 200 carrosseries "Sport" à deux portes ont été transférées à la fin de la production à l'usine Abarth de Corse Marche, où une petite série "131 Racing Volumetrico Abarth" a été créée, et une suivante pour la "131 Supermirafiori Volumetrico Abarth" basée sur la troisième série du Supermirafiori qui venait de démarrer.

Ces véhicules étaient équipés d'un compresseur et développaient 103 kW (140 ch). Les variantes Volumetrico n'ont été disponibles en Italie que jusqu'en 1981. Au total, un peu plus de 200 exemplaires des versions à deux et quatre portes ont été construits.

En septembre 1983, la Regata, une berline à hayon à traction avant et moteur transversal basée sur la Fiat Ritmo, fut lancée et remplaça complètement la 131 après la fin de sa production en décembre 1984. Trois mois plus tôt, la Regata Weekend avait déjà été lancée sur le marché.

Des versions sous licence de la 131 ont été construites chez Seat (Espagne), Tofas (Turquie) sous une forme plus ou moins modifiée. Le successeur de la Seat 131 Mirafiori fut, à partir de début 1985, la Seat Malaga, qui était un développement indépendant de Fiat, mais qui s'inspirait de la Regata.

De 1976 à 2001, le Tofas a été proposé en Turquie sous le nom de modèle Murat 131, puis dans sa version simple sous le nom de Sahin, dans sa version haut de gamme sous le nom de Dogan et dans sa version break sous le nom de Kartal. La Mirafiori est même arrivée en RDA, mais en très petites quantités. Elle sera également aperçue au cinéma : dans le film "Le professionnel", dans lequel Jean-Paul Belmondo s'est livré à une course-poursuite effrénée à bord d'une 131 en 1981.

