La nouvelle Lancia Ypsilon arrive. L'année 2024 marquera un nouveau départ pour la marque italienne et pour l'un des modèles les plus vendus et les plus populaires de l'Italie. Pour la première fois, la petite voiture de Lancia sera proposée (également) en version électrique.

Inspirée par le concept Pu+Ra HPE, l'Ypsilon apportera avec elle une toute nouvelle identité qui devrait caractériser tous les futurs modèles Lancia. À quoi ressemblera-t-elle ? Essayons de le découvrir grâce à notre rendu exclusif, qui rassemble les "indices" des différents teasers et photos espion recueillis au cours des derniers mois.

Retour aux sources

Un élément distinctif de la nouvelle Ypsilon sera le retour du symbole classique de Lancia en forme de calice, comme le montre notre rendu.

Nouvelle Lancia Ypsilon (2024), le rendu réalisé par Motor1.com

La face avant de l'Ypsilon 2024 s'inspirera de la Lancia Beta Montecarlo, en particulier avec la finition noire qui englobe l'avant du capot. Cependant, sur la petite Lancia, cette finition ne sera pas mate mais brillante, pour souligner davantage le lettrage de la marque.

À l'arrière, on peut voir une partie saillante, l'Ypsilon pouvant avoir une "queue" ressemblant davantage à un fastback qu'à une véritable voiture compacte.

Nouvelle Lancia Ypsilon, photo espion de l'intérieur

En ce qui concerne l'habitacle, de précédents teasers ont montré une petite table placée entre les deux sièges avant qui servira également de compartiment de rangement et d'accoudoir lors de l'utilisation des boutons physiques du système d'infodivertissement. À cet égard, ce dernier sera régi par le logiciel S.A.L.A., qui signifie "Sound, Air, Light and Augmented".

Pas seulement électrique

La nouvelle Ypsilon 2024 sera produite à Saragosse, en Espagne, et fera ses débuts en février 2024. Au lancement, elle sera disponible avec un groupe motopropulseur électrique de 156 ch et une batterie de 54 kWh, ce qui devrait garantir une autonomie d'environ 400 km.

Plus tard, Lancia devrait voir l'arrivée d'un moteur mild hybrid, probablement le 1.2 turbo essence de 100 ch présent dans la Fiat 600 et la Jeep Avenger.