La nouvelle Lancia Ypsilon arrive. Nous savons depuis un certain temps qu'elle sera présentée en 2024, aujourd'hui nous avons quelques détails supplémentaires à vous donner. Elle sera présentée en février à Milan. La date et le lieu exacts n'ont pas encore été annoncés, mais la publication des premiers teasers officiels marque le début du compte à rebours. Des teasers qui montrent quelques détails de l'intérieur de la nouvelle Lancia Ypsilon, ainsi que la voiture entièrement recouverte d'un voile en compagnie de Luca Napolitano, PDG de la société, et de Fuso Cassina, PDG de la société d'ameublement du même nom qui concevra l'intérieur de la version spéciale de lancement.

Nouvelle Lancia Ypsilon, ce que l'on peut voir

Pour l'instant, il n'y a pas d'aperçu de l'intérieur de la nouvelle Lancia Ypsilon. Le principal élément de ces deux photos est le tableau central, un élément qui sera le trait d'union de toutes les Lancia à l'avenir.

Tirée du concept Pu+Ra HPE, elle ne sera pas un simple élément de design et de confort : comme on peut le voir sur l'une des photos, elle représentera en effet l'élément d'accès au nouveau système d'infodivertissement S.A.L.A., acronyme de Sound, Air, Light and Augmented (Son, Air, Lumière et Augmentation). Un centre de contrôle pour tous les aspects de la voiture, entièrement développé par le Groupe Stellantis et animé par l'intelligence artificielle pour mieux s'adapter aux préférences du conducteur.

Nouvelle Lancia Ypsilon 2024, teaser de l'ntérieur

La sellerie cuir fera partie de l'équipement standard de la Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, une édition spéciale de lancement de la nouvelle génération disponible en 1906 exemplaires (comme l'année de fondation de l'entreprise).

Les autres clichés, comme nous l'avons déjà mentionné, montrent la voiture toujours recouverte d'un voile, qui ne parvient cependant pas à masquer son aspect beaucoup plus massif par rapport à la génération actuelle. La nouvelle Ypsilon changera en effet radicalement de forme et de mécanique.

Nouvelle Lancia Ypsilon, ce que nous savons

Comme nous le savons depuis un certain temps, la nouvelle Lancia Ypsilon sera un crossover du segment B, d'une longueur d'environ 4 mètres, comme les différents Jeep Avenger, Fiat 600 et le futur Alfa Romeo B-SUV. Avec eux, il partagera également la plateforme, le CMP dérivé de PSA, capable d'accueillir des moteurs thermiques, électrifiés ou 100% électriques.

Lancia Ypsilon 2024, notre rendu

Cette dernière accompagnera les débuts de la nouvelle Ypsilon, qui sera d'abord disponible en version électrique, alimentée par le groupe motopropulseur déjà connu composé d'un moteur de 156 ch et d'une batterie de 54 KWh. La version hybride légère arrivera également plus tard, vraisemblablement avec le même moteur 1.2 turbo essence de 136 ch que l'Avenger et la 600. Une unité capable de rouler en mode électrique sur environ un kilomètre.