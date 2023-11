La Mazda MX-5 est l'une des reines de la transformation dans le monde de l’automobile. Entre éditions spéciales, tuning ou modifications plus ou moins avancées, le cabriolet japonais a connu d’innombrables versions avec le succès que l’on sait (ou non). Cependant, si notre mémoire est bonne, nous ne l'avons jamais vue arborer le logo Lancia, du moins jusqu'à aujourd'hui.

Au SEMA de Las Vegas (presque le paradis des tuners), nos collègues de Motor1 USA sont en effet tombés sur une étrange MX-5. Étrange non pas par ses formes, mais par la présence du badge Lancia ici et là sur la carrosserie. C'est ainsi qu'est née (ou plutôt va renaître) la Lancia Scorpion, nom choisi par l'entreprise pour la Beta commercialisée aux États-Unis.

Voici une Lancia Scorpion de 1976. La ressemblance avec la Mazda modifiée ne saute pas donc pas aux yeux...

Retour vers le futur

Première particularité : cette Mazda MX-5 RF est immatriculée comme une Lancia Scorpion de 1978. Curieux car il n'a rien de la sportive italienne, pas même un demi-boulon. La voiture de sport excentrique est signée par McHugh's Automotive Group, un atelier automobile basé en Floride. Les collègues de Motor1 USA ont eu l'occasion de s'entretenir avec le propriétaire, Jim McHugh, qui leur a expliqué comment il y avait effectivement des traces de l'ADN Lancia dans le projet.

Ce véhicule a en fait été construit pour un passionné de la marque italienne désireux de ramener chez lui le restomod d'une Beta (ou plutôt Scorpion). Dommage qu'il soit impossible d'en trouver un en bon état. C’est de là qu’est venue l'idée de vider une Mazda MX-5 ND afin d’implanter des pièces provenant d'autres voitures, mais lesquelles ?

Un simple fourre-tout ?

C'est presque comme une version automobile de "Trouver l'intrus". D’après les observations et le témoignage, l’arrière vient d'une Lotus Elise, l'échappement d'une Honda Civic Type R, les feux avant sont ceux d'une Porsche Macan, le capot est tiré d'une Pontiac GTO tandis que les feux arrière circulaires, un hommage à la Lancia 037, sont d'une moto. Au total, il a fallu environ 3 100 heures aux hommes de McHugh pour terminer le travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune trace de l'élégance classique de Lancia, mais nous avons vu bien pire.

Quant au moteur ? Étonnamment, on trouve toujours le moteur essence 2.0 de 184 ch. Il ne faut donc pas se laisser berner par le capot, qui rappelle celui d'un V8 typique des États-Unis. Bien entendu, les intérieurs de cette Lancia très spéciale ont également été modifiés : le moniteur central a été supprimé, le bouton de démarrage a été placé entre les sièges, une horloge analogique placée dans le tableau de bord, on trouve un tout nouveau volant et bien plus encore. C’est suffisant pour vous la faire aimer ?

Galerie: La Lancia Beta renaît sur la base de la Mazda MX-5