Après avoir présenté la MX-5 ND3 au Japon le mois dernier, Mazda affirme indirectement que la génération actuelle de la petite voiture de sport restera en place pendant quelques années, voire plus longtemps encore. Dans une interview accordée à CarsGuide, Shigeki Saito, responsable du programme MX-5, a révélé que le modèle de quatrième génération n'allait pas disparaître.

"Nous aimerions conserver la ND aussi longtemps que possible et, bien sûr, satisfaire aux nombreuses réglementations en vigueur".

Pas de lancement prévu pour la nouvelle génération

Interrogé sur la date potentielle de lancement du modèle de nouvelle génération, Shigeki Saito a donné l'impression qu'elle n'était pas pour tout de suite : "Nous n'avons pas de calendrier précis". Il a expliqué que Mazda n'était pas pressé de remplacer la voiture actuelle car l'électrification du roadster le rendrait trop lourd pour respecter l'éthique de légèreté de la MX-5. Idéalement, le constructeur japonais souhaite attendre que les batteries deviennent plus petites et plus légères avant de lancer une MX-5 électrique.

2024 Mazda MX-5 Miata (JDM)

2 Photos

En attendant, le ND3 n'est pas la dernière mise à jour prévue pour la MX-5 actuelle. Shigeki Saito a révélé que des plans étaient déjà en cours pour "faire quelque chose de très cool". Il a ajouté que le constructeur japonais "réfléchit à des éditions spéciales intéressantes". Il n'a pas donné de détails, mais nous n'exclurions pas un modèle anniversaire pour les 35 ans de la MX-5 en 2024, étant donné que la NA a été commercialisée en 1989. En 2014, il y a eu une édition spéciale pour marquer le 25ème anniversaire.

Des variantes "très cool" attendues ?

On ne peut qu'espérer qu'il y aura des couleurs intéressantes, étant donné que la MX-5 ND3 n'a apporté que la peinture gris aéro métallisé. La dernière variante spéciale, le modèle 30th Anniversary, était disponible dans une teinte Racing Orange. Le Soul Red Crystal reste une belle couleur, mais elle existe depuis de nombreuses années et certaines personnes veulent quelque chose de nouveau.

Il semble que la ND devienne la génération la plus ancienne, puisqu'elle a été dévoilée en 2014. D'ailleurs, une édition spéciale célébrant une décennie de la ND en 2024 semble également plausible, bien que la MX-5 actuelle soit techniquement entrée en production début 2015. Cela pourrait signifier qu'un modèle anniversaire arrivera en 2025, à condition qu'il s'agisse d'une de ces éditions spéciales "très cool" mentionnées par Shigeki Saito.

Quoi qu'il en soit, Shigeki Saito a ajouté qu'ils "aimeraient faire tout ce qu'ils peuvent, en utilisant la ND, parce que nous pensons que la ND a un très grand potentiel, et nous aimerions donc faire tout ce que nous pouvons faire".