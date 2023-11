En 2023, il semble un peu étrange de tester une voiture diesel sans électrification, pourtant le marché offre encore de nombreuses voitures diesel non hybrides, comme le Mazda CX-5 avec son moteur Skyactiv D de 2,2 litres et 184 ch, protagoniste de notre test de consommation en conditions réelles.

Le SUV japonais à transmission intégrale et boîte de vitesses automatique à 6 rapports a bouclé le test standard de 360 km entre Rome et Forlì, en Italie, avec une consommation moyenne de 4,75 l/100 km (21,05 km/l) et une dépense de 32,81 euros pour le diesel nécessaire au voyage.

Pas mauvais pour un SUV 4x4 diesel automatique

Dans le classement de la consommation de carburant, le Mazda CX-5 se situe au milieu de la catégorie des voitures diesel. Mais si nous comparons ses 4,75 l/100 km aux résultats obtenus par d'autres SUV de taille et de puissance similaires testés récemment, nous constatons que le Mazda est surpassé par peu de concurrents.

Mazda CX-5, vue de face

Seules l'Opel Grandland 1.5 diesel 130 ch AT8 (3,75 l/100 km - 26,6 km/l), le Dacia Duster 4X4 1.5 Blue dCi 115 ch (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) et le Mercedes GLC 220d 4Matic Mild Hybrid (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) ont enregistré des consommations inférieures.

À l'inverse, des consommations plus élevées ont été enregistrées par le Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive 150 ch DSG (4,90 l/100 km - 20,4 km/l), l'Audi Q3 40 TDI quattro S tronic (5,10 l/100 km - 19,6 km/l) et le Range Rover Evoque D180 AWD Automatic (5,90 l/100 km - 16,9 km/l).

Bien fait, bien équipé et spacieux

La voiture de test est le Mazda CX-5 2.2L Skyactiv D 4WD Takumi, une version haut de gamme avec 184 ch, une transmission intégrale et une boîte automatique à six rapports, qui est équipée de série de jantes chromées de 19 pouces, de garnitures extérieures couleur carrosserie, d'un hayon électrique, d'un toit ouvrant, d'une sellerie en cuir Nappa, de sièges électriques avec mémoire, d'un système audio Bose avec 10 haut-parleurs, d'un affichage tête haute et d'un régulateur de vitesse adaptatif.

Mazda CX-5, l'intérieur

La peinture Soul Red Crystal à 950 € porte le prix catalogue à 54 750 €. Pour ce montant, vous obtenez un SUV avec d'excellents équipements et des finitions bien faites, spacieux tant dans l'habitacle que dans le coffre. La seule critique que je ferais après l'essai est une certaine "rugosité" du moteur 2.2 turbodiesel qui finit par se faire entendre même dans l'habitacle.

Grand réservoir, grande autonomie

Dans les conditions de conduite les plus courantes, cette Mazda voit sa consommation augmenter un peu, sans toutefois atteindre des niveaux inquiétants et en ne culminant que sur l'autoroute. Le réservoir diesel de 58 litres est suffisant pour garantir une bonne autonomie de près de 800 km en moyenne. Seule une conduite économique très prudente permet théoriquement de dépasser les 1 000 km avec un plein.

Mazda CX-5, vue arrière

Consommation de carburant dans différentes conditions

Mixte urbain-extra-urbain : 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

887 km d'autonomie théorique

887 km d'autonomie théorique Autoroute : 7,3 l/100 km (13,6 km/l)

788 km d'autonomie théorique

788 km d'autonomie théorique Économie : 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1 409 km d'autonomie théorique

Fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions de CO2

(WLTP) Mazda CX-5 2,2L Skyactiv D 4WD Takumi Diesel 135 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 1 726 kg 173 g/km

Données

Véhicule : Mazda CX-5 2,2L Skyactiv D 4WD Takumi

Prix de départ : 53 800 euros

Date du test : 23/10/2023

Météo (départ/arrivée): Clair, 27°C / Clair, 19°C

Prix du carburant : 1,919 euro/l (diesel)

Kilométrage du test : 1 035 km

Kilométrage au début du test : 14 530 km

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 76 km/h

Pneumatiques : Toyo Proxes R46A - 225/55 R19 99V (Label UE: C, C, 70 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Ordinateur de bord : 4,7 l/100 km

À la pompe : 4,8 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 32,81 euros

Dépenses mensuelles : 72,92 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 219 km

Distance parcourue avec un plein d'essence : 1 221 km