Les acheteurs de Mazda qui hésitent à acheter un CX-5 ont une bonne et une mauvaise nouvelle à connaître. Si l'on se base sur les prix des modèles aux États-Unis, des hausses de prix sont à prévoir également en Europe. Les prix des modèles 2024 sont en hausse sur l'ensemble de la gamme, et si vous espériez obtenir la finition S d'entrée de gamme, le coup est encore plus rude puisque cette version n'existe plus.

C'est évidemment la mauvaise nouvelle, mais si vous vouliez un modèle turbocompressé, vous aurez le choix entre plusieurs niveaux de finition. Et les augmentations de prix sont bien moins spectaculaires.

Commençons par les mauvaises nouvelles. Mazda ayant supprimé la version de base 2.5 S de sa gamme, le 2.5 S Select est désormais le CX-5 le moins cher que l'on puisse trouver. Il débute à 29 300 $, soit 2 600 $ de plus que le CX-5 2.5 S 2023, mais vous en aurez plus pour votre argent. La S Select est équipée de série de sièges avant chauffants (à réglage électrique pour le conducteur), d'une chaîne stéréo à six haut-parleurs et, nouveauté pour 2024, du système de démarrage/arrêt automatique du moteur i-Stop de Mazda.

Une comparaison directe des prix avec le 2.5 S Select de l'année dernière montre une augmentation de 800 $ d'une année sur l'autre, ce qui est un peu plus facile à accepter que 2 600 $, mais c'est tout de même le nouveau modèle le moins cher. Les autres versions du CX-5 bénéficient d'une augmentation de prix similaire, mais le 2.5 Turbo disparaît complètement. Il est remplacé par le nouveau Carbon Turbo, qui est le moyen le moins onéreux d'obtenir un CX-5 amélioré, et qui bénéficie d'une augmentation de 150 $ par rapport à la version précédente. Annoncé en début d'année, le Carbon Turbo propose deux nouvelles couleurs extérieures - Platinum Quartz ou Zircon Sand Metallic - avec une pléthore d'accents noirs.

La Turbo Premium est une nouvelle version pour 2024, qui se situe entre la Carbon Turbo et la Turbo Signature, la version la plus haut de gamme. En tant que telle, elle mélange un peu de sport et de luxe en conservant de nombreuses garnitures noires, tandis que la Signature apporte plus d'argent et d'aluminium à la fête. À 37 800 $, la Turbo Premium n'est que 800 $ plus chère que la Carbon Turbo et est considérablement moins chère que la Turbo Signature, qui grimpe à 40 600 $, soit 950 $ de plus qu'en 2023.

Voici la liste complète des versions et des prix du CX-5 2024, ainsi que les prix de 2023 à titre de comparaison. Outre l'ajout de l'i-Stop sur la 2.5 S Select, Mazda ajoute deux ports USB avant à la chaîne stéréo Bose sur les versions 2.5 S Carbon Edition. Les versions 2.5 S Premium Plus bénéficient des technologies sans fil Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que de la recharge de téléphone sans fil. Toutes les versions du Mazda CX-5 2024 seront commercialisées à l'automne.