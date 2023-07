Mazda a renforcé les équipements de série sur la version 2023 du CX-9, une façon de dire adieux au gros SUV, absent du marché européen mais proposé en Amérique du nord. Dans un communiqué de presse officiel, la marque a annoncé qu'elle abandonnera le CX-9 pour le remplacer par le CX-90 2024.

Le CX-9 de deuxième génération a été dévoilé lors du Salon de l'auto de Los Angeles en 2015 et la production a commencé en février 2016. Il a été lancé en tant que tout nouveau produit basé sur la plate-forme Skyactiv avec une myriade de nouveaux moteurs, dont un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres avec 250 chevaux.

La fin du CX-9 pour un nouveau départ

En janvier 2023, cependant, Mazda a dévoilé le tout nouveau CX-90, un modèle plus haut de gamme avec un moteur turbo de six cylindres en ligne. Il ne laisse aucune place au CX-9 vieillissant. Mazda affirme que le SUV a achevé sa mission pour offrir "un mélange unique de praticité, de performances, de design et de sensibilités haut de gamme" et qu’il a ouvert la voie à "la prochaine génération de véhicules Mazda".

Le CX-9 2023 a un prix de départ de 40 025 $ (soit 36 739 euros) aux USA, taxes de destination et de manutention incluses. La marque japonaise a décidé d'éliminer la finition Sport d'entrée de gamme pour la dernière année du modèle sur le marché, laissant le Touring comme version de base.

La gamme de moteurs ne comprenait que le quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres susmentionné, comme évoqué précédemment, exclusivement disponible avec une transmission automatique à six vitesses et une transmission intégrale.

Son remplaçant dans la gamme de SUV Mazda, le CX-90 2024, a un prix de départ à peine plus élevé, de 40 970 $ (soit 37 606 euros) , incluant des frais de destination obligatoires de 1 375 $.

Si vous cochez toutes les cases dans le configurateur, vous finirez par obtenir un véhicule familial chic de près de 68 000 $ (soit 62 435 euros).