En 2024, la marque Loder1899, une filiale de delta4x4, sera relancée : entre 2005 et 2015, la branche d'entreprise "Loder1899", créée spécialement pour les voitures sportives, s'est occupée entre autres de véhicules des marques Aston Martin, Ford, Jaguar et Land Rover. Ces dernières années, cette branche de l'entreprise s'est toutefois quelque peu calmée.

Un retour de la meilleure des manières

Une transformation tout-terrain massive du Ford Transit Custom 4x4 doit maintenant témoigner de ce renouveau. Une personnalisation importante doit être mise en œuvre dans la réalisation du Ford Transit Custom 4x4 : Dès 1899, Josef Loder I, âgé de 19 ans seulement, a fondé son atelier de machines agricoles, de moteurs et de bicyclettes à Odelzhausen, en Allemagne. À l'époque, l'entreprise servait principalement à financer la passion de Josef pour les courses, que ce soit à cheval, en sulky ou à vélo.

Cette passion pour la vitesse s'est transmise de génération en génération et constitue toujours un élément essentiel de la philosophie de l'entreprise. En témoigne notamment la participation de ses arrière-arrière-petits-enfants au prochain rallye Dakar avec un Puch G. En tant que concessionnaire Ford de la première heure, le choix pour relancer la marque de 1899 s'est porté sur l'un des modèles Ford les plus vendus, le Ford Transit Custom récemment renouvelé. L'offre de moteurs comprend ici le diesel, l'essence, l'hybride rechargeable et l'électrique.

Un Ford Transit prêt pour l'aventure

Mais revenons à Loder1899: équipé d'un châssis tout-terrain, les spécialistes d'Odelzhausen surélèvent le Transit Custom de 80 millimètres et font ainsi de la place pour les imposantes jantes Hamna montées sur des pneus AT1 de taille 255/55R18.

Un pare-buffle marquant conforme aux directives EC ainsi que des phares LED PIAA complètent les caractéristiques de sécurité sur et en dehors de la route. Le pack tout-terrain est en outre complété par une solide galerie de toit. Cette galerie de toit est idéale pour les tentes de toit et tout ce que le cœur des aventuriers peut désirer. Une variante Street est également en préparation.

Dans les semaines à venir, Loder1899 publiera les premières images de la variante Street du Transit Custom, qui sera équipée d'un kit de body-styling, d'un abaissement et de jantes de 20 pouces. Les pièces devraient être disponibles à partir de la mi-2024.