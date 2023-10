Le Transit existe depuis 1965 chez Ford, et depuis, la famille d'utilitaire n'a cessé de se diviser. Seul le plus grand fourgon au format Sprinter s'appelle encore simplement Transit. Toutes les autres tailles existent également dans une version similaire à une voiture particulière appelée Tourneo.

Le plus grand de la famille

Tout en bas se trouve le Ford Courier avec 4,34 mètres de long, récemment entièrement renouvelé. Ensuite vient le Connect avec 4,50 mètres et une version longue de 4,87 mètres. Celui-ci est étroitement apparenté au Caddy de Volkswagen. Enfin se trouve le nouveau Custom avec environ 5,00 mètres de long voire plus. Petite particularité : alors que le Tourneo Custom est en concurrence avec le VW T7 Multivan, le nouveau Transit Custom pourrait servir de base au successeur du VW T6.1.

Regardons donc de plus près la nouvelle famille Custom : Ford Pro propose le nouveau Transit Custom dans les variantes de carrosserie Fourgon, Cabine double, Combi et MultiCab, avec deux longueurs de carrosserie différentes et dans les catégories de poids total en charge de 2,8, 3,0 et 3,2 tonnes. S'y ajoutent quatre lignes d'équipement différentes.

Sous le capot, on trouve des diesels de 110 à 170 ch, avec une boîte manuelle à six vitesses de série. Une boîte automatique à huit vitesses est disponible en option pour les versions de 136 et 170 ch. À l'intérieur, il y a toujours un écran tactile de 13 pouces. Le volant peut être relevé à plat et sert au conducteur de petite table pour la pause petit-déjeuner ou pour poser son ordinateur portable.

Ford Pro souligne également la hauteur totale réduite du véhicule, qui est disponible en cabine simple ou double, ainsi qu'en break et en MultiCab. Avec un toit plat, le nouveau Transit Custom mesure moins de deux mètres de haut. Cela lui permet par exemple d'accéder à des parkings particulièrement bas, à des garages souterrains ou à des rampes de chargement en sous-sol.

Pour la première fois, tous les modèles Custom sont équipés d'une nouvelle suspension à roues indépendantes à l'arrière avec bras longitudinaux. Selon Ford, elle améliore la précision de la direction, la maniabilité et la traction. Elle a également un effet positif sur le volume de l'espace de chargement, car elle permet d'abaisser le plancher de cet espace.

Disponible pour tous les types de motorisation

Le nouveau Transit Custom équipé de moteurs turbodiesel EcoBlue ultramodernes est déjà sorti des chaînes de production, les livraisons débuteront encore au quatrième trimestre 2023. Le Transit Custom PHEV peut également déjà être commandé. Il arrivera chez les clients au printemps prochain. Le Transit Custom entièrement électrique suivra à l'été 2024.

Il en va de même pour la variante familiale, le Tourneo Custom. Il est également disponible avec un large portefeuille de motorisations, mais le nombre de variantes de carrosserie est moins élevé. La variante purement électrique du modèle E-Tourneo Custom mise sur un moteur électrique de 160 kW (218 ch), la batterie possède une capacité de stockage utile de 64 kWh, ce qui est suffisant pour une autonomie sans émissions locales allant jusqu'à 325 kilomètres.

Le Tourneo Custom, variante familiale

La version standard et le Tourneo Custom à empattement allongé sont tous deux équipés de trois rangées de sièges pour un total de neuf passagers. Selon Ford, la nouveauté réside dans le système de rails particulièrement flexible pour les deuxième et troisième rangées de sièges. En fonction du nombre de passagers ou de la quantité de bagages à transporter, les sièges encore plus légers peuvent être avancés et reculés en continu, ou même complètement retirés.

La rangée du milieu comporte trois sièges individuels. Grâce aux ceintures de sécurité intégrées, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans le sens inverse de la marche et permettent ainsi d'installer des sièges de conférence pour six personnes. La troisième rangée se compose d'une banquette deux places et d'un siège individuel. À l'exception du siège central tout à fait à l'arrière, les cinq autres possèdent également des points de fixation pour les sièges pour enfants et les coques pour bébés ISOFIX. Un ou deux passagers peuvent prendre place à côté du conducteur, au choix.

Ford Pro propose pour le nouveau Tourneo Custom la dernière étape de développement des moteurs diesel EcoBlue en trois niveaux de puissance : 100 kW (136 ch), 110 kW (150 ch) et 125 kW (170 ch). Ils sont disponibles avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou la nouvelle boîte automatique à 8 rapports très efficace. Les versions de 136 et 170 ch avec boîte automatique entrent également en lice avec une transmission intégrale sur demande.

Le système intelligent répartit le couple moteur entre les roues avant et arrière par le biais d'un différentiel contrôlé électroniquement à des intervalles de régulation de 20 millisecondes. Pour ceux qui recherchent une traction supplémentaire en combinaison avec une boîte de vitesses manuelle : Pour les turbodiesels EcoBlue de 136 et 150 ch, Ford Pro tient également à disposition un différentiel à glissement limité mécanique pour les roues avant motrices.

Pour le nouveau Tourneo Custom PHEV, Ford a développé un système hybride parallèle qui, avec une puissance totale de 171 kW (233 ch), permet des performances dynamiques. Son moteur à essence quatre cylindres de 2,5 litres fonctionne selon le principe Atkinson hautement efficace et garantit une conduite détendue sur de longues distances. Le moteur électrique tire son énergie d'une batterie de 11,8 kWh.

Elle permet de parcourir jusqu'à 52 kilomètres en mode purement électrique. En combinaison avec les prises de courant du système Pro Power Onboard, il est également possible d'utiliser des appareils électriques d'une puissance absorbée allant jusqu'à 2,3 kW.

Toutes les versions diesel du Tourneo Custom peuvent tracter des remorques pesant jusqu'à 2,5 tonnes, que Ford Pro propose désormais aussi dans une version pivotante électrique. Pour la version hybride rechargeable, la charge remorquable est de 1.850 kilogrammes.