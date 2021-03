Le Volkswagen Transporter T6.1 n'a aucune vocation sportive, c'est un utilitaire que les professionnels et les particuliers utilisent pour des besoins spécifiques. Volkswagen a eu l'idée de le rendre un peu plus excitant et offre à ses clients cette version Sportline.

Les changements sont nombreux sur la carrosserie. Le Volkswagen Transporter T6.1 reçoit de nouvelles jantes de 18", un bouclier avant béant, une calandre façon GTI, des jupes latérales et un très léger spoiler à l'arrière. Le travail de Volkswagen n'est pas qu'esthétique, car sous la carrosserie, le constructeur a apporté du changement à la suspension pour rabaisser la camionnette de 30 mm.

Dans l'habitacle, VW affirme avoir installé des sièges en cuir Nappa et des garnitures en daim. Ce véhicule bénéficie de toutes les dernières technologies comme le tableau de bord numérique, les caméras de stationnement, les aides à la conduite, etc.

Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante. Vous serez déçus d'apprendre qu'aucune amélioration de puissance n'a été apportée au VW Transporter T6.1. Toutefois, n'oubliez pas que le moteur 2.0 TDI ici présent développe 201 ch, cela est loin d'être ridicule. Au jeu du 0 à 100 km/h, et bien que cela ne soit pas sa vocation première, le VW Transporter T6.1 Sportline accélère en 8,9 secondes. La puissance est distribuée via la transmission DSG 7.

Vendu à partir de 42'940 £ (50'300 €), cette version peut aussi bien s'appliquer sur un Transporter T6.1 à empattement long ou court. Pour encore plus d'exclusivité, le fabricant allemand propose la finition Black Edition qui ajoute une panoplie d'éléments en noir comme les vitres teintées, les coques de rétroviseur, etc. Cette finition ajoute également des suspensions Eibach. Disponible uniquement pour les Transporter T6.1 à empattement court, la Black Edition est facturée à partir de 49'450 £ (57'900 €).

Le carnet de commandes ouvrira à la fin du mois de mars pour des livraisons prévues en juillet. Peu de chances de voir le VW Transporter T6.1 Sportline commercialisé en France.