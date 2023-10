Le nouveau Toyota Crown Sport, que l'on voit ici et qui fait ses débuts aujourd'hui dans sa version JDM, est un crossover. Il existe également un Crown Estate, mais non, ce n'est pas un break puisqu'il prend la forme d'un SUV plus grand que le Crown Sport. Le joyau de la couronne est la Crown berline classique.

Le deuxième de la nouvelle génération

Si l'idée d'une Crown autre qu'une bonne vieille berline peut sembler sacrilège à première vue, n'oublions pas que les 15 générations précédentes ont été proposées dans un grand nombre de styles de carrosserie.

Il y a eu des breaks, des coupés, des fourgonnettes et même des camionnettes. Il n'y a donc aucune restriction quant au type de véhicule qui mérite l'insigne spécial réservé aux modèles "Crown". Ce dernier modèle n'est initialement proposé qu'avec une configuration hybride, mais une version PHEV sera ajoutée en décembre.

2024 Toyota Crown Sport

190 Photos

Avec 4,7 mètres de long, 1,9 mètre de large et 1,5 mètre de haut, le Crown Sport est plus courte, plus large et plus haute que la Crown 2024. L'empattement mesure 2,7 mètres, ce qui le rend un peu plus court que celui du modèle normal. Il repose sur de grandes roues de 21 pouces et bénéficie d'une suspension indépendante à l'arrière ainsi que d'une direction aux roues arrière spécialement conçue pour cette application.

La motorisation est assurée par le même système hybride de 2,5 litres, mais le PHEV que nous avons mentionné reçoit un "moteur d'entraînement à haute densité de sortie". Le Crown Sport doté d'un port de recharge sera également équipée d'une plus grosse batterie lithium-ion pour augmenter l'autonomie électrique, et Toyota affirme que cela n'entravera pas l'espace intérieur.

En ce qui concerne l'habitacle, ce nouveau crossover utilise le premier plafond insonorisant de la marque qui "réfléchit les sons à l'intérieur de l'habitacle". Comme prévu, l'intérieur est essentiellement le même, avec les changements évidents nécessaires après avoir changé le style de la carrosserie d'une berline à un crossover. Il reçoit la même paire d'écrans de 12,3 pouces.

Des débuts à partir de 37 540 euros

Toyota demande 5 900 000 yens pour le Crown Sport 2024, soit environ 37 540 euros au taux de change actuel. Au lieu de l'acheter directement, vous pouvez prendre le volant en optant pour un service d'abonnement KINTO à partir de 423 euros par mois.

Toutefois, si vous optez pour cette solution, vous devrez payer un total de 50 282 euros sur la période d'abonnement de sept ans, car outre les frais mensuels, il y a aussi quelques frais annuels de 1050 euros. Toyota prévoit de vendre environ 700 unités par mois.

La berline Crown susmentionnée est la prochaine à être commercialisée au Japon en novembre, tandis que le SUV Crown Estate arrivera sur le marché local avant la fin de l'année.