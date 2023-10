Le mois dernier, Toyota a fait l'impensable en transformant le Century en SUV pour l'ajouter à la gamme, aux côtés de la berline traditionnelle. Il coûte l'équivalent d'environ 160 000 euros au taux de change actuel et n'est disponible qu'au Japon, où l'on peut acheter un Land Cruiser 300 à partir de 32 000 euros. Malgré ce prix exorbitant, le président de la société pense que le Century attirera des acheteurs plus jeunes.

Dans un article publié par le magazine officiel Toyota Times, Akio Toyoda a déclaré que le SUV Century "conviendra également aux jeunes" ainsi qu'à ceux "qui pensaient auparavant qu'une Century [berline] n'était pas faite pour eux". L'ancien président-directeur général de la société a poursuivi en mentionnant que le nouveau vaisseau amiral représente "la voiture haut de gamme avec chauffeur, non seulement au sein de Toyota, mais aussi au Japon".

Toyota Century (2024)

162 Photos

Akio Toyota se souvient que le parking réservé aux cadres au siège de Toyota, au pays du Soleil-Levant, ne comportait à l'époque que des Century, mais les temps ont changé. Aujourd'hui, certains hauts responsables préfèrent être conduits dans des Alphard et des Vellfire. Lorsque les deux monospaces ont été présentés en tant que modèles de nouvelle génération au cours de la seconde moitié du mois de juin, Toyota a profité de l'occasion pour annoncer le SUV Century avant de dévoiler le véhicule de luxe au début du mois de septembre.

Reste à savoir combien de jeunes Japonais seront capables de débourser autant d'argent pour le SUV Toyota le plus luxueux à ce jour. Le véhicule est proposé en plusieurs configurations, dont une variante sportive GRMN et une autre avec des portes arrière coulissantes électriques. Un cabriolet à quatre portes a déjà été annoncé, et Simon Humphries, directeur de la marque Toyota, a déclaré à l'adresse que "les possibilités sont infinies et ouvertes à la discussion" en ce qui concerne la personnalisation de la Century sur pilotis.

Quelle que soit la version, ces SUV Century ne porteront pas le logo Toyota . Comme pour la berline éponyme, le logo familier est remplacé par un phénix doré, clin d'œil à la Maison impériale du Japon. La berline porte ce symbole depuis la première génération lancée en 1967.

Seuls les Century Meisters, "un groupe de vendeurs et d'ingénieurs ayant une connaissance approfondie de la marque Century", que l'on trouve chez certains concessionnaires, vendent les modèles Century.