La nouvelle génération de la série T de VW - la T7 - est en cours de développement depuis des années. Et alors que les images prototypes ont été remplacées depuis quelques temps par les teasers officiels du constructeur, l'attente est maintenant terminée puisque monospace polyvalent, populaire aussi bien auprès des entrepreneurs que des campeurs aventureux, vient d'être officiellement dévoilé.

En tout cas au moins sous la forme du Multivan. Le Transporter attend toujours en coulisses, mais pour le moment, découvrons ce nouveau T7 Multivan. Il s'agit du premier "Bulli" doté d'un système de propulsion hybride rechargeable et d'une transmission automatique DSG de série. Le lancement est prévu pour le second semestre de l'année avec des versions standard et à empattement long.

Digne successeur

Pour la première fois le Multivan est basé sur la plateforme MQB. En termes techniques, il s'agit d'un saut quantique. En témoigne la motorisation hybride rechargeable qui, même sur de courtes distances, le transforme en un véhicule à zéro émission. La dernière génération de systèmes d'assistance et d'infodivertissement est disponible pour la première fois sur ce modèle qui n'a pas perdu ses racines et qui est immédiatement identifiable comme le successeur de la légendaire "T1".

Avec ce lancement, Volkswagen annonce également le passage à une nouvelle ère. Cette décennie sera marquée par l'électrification à plusieurs niveaux et le début de la conduite automatisée. Dans ce contexte, la gamme "Bulli" est divisée en trois piliers : le Multivan, le Transporter 6.1 et l'ID. Buzz dont la production démarrera à pleine capacité en 2022. Le Transporter 6.1, la Caravelle et le California resteront les spécialistes du transport professionnel et du camping, qui seront rejoints par l'électrique ID.BUZZ et le fourgon ID.BUZZ Cargo.

Hybride rechargeable

Le Multivan à propulsion hybride rechargeable porte le suffixe " eHybrid " et la combinaison de son moteur essence turbo et de l'électrique développe une puissance de 218 ch. Grâce à une batterie lithium-ion de 13 kWh, le Multivan peut parcourir un peu moins de 50 km en mode tout électrique : il démarre par défaut en tout électrique, et ce n'est qu'à des vitesses supérieures à 130 km/h que le TSI entre en jeu. En plus de la version hybride, deux moteurs essence quatre cylindres turbocompressés de 136 et 204 ch seront disponibles. Sans oublier un diesel TDI de 150 ch dès l'année prochaine.

Toutes les versions sont couplées de série à une transmission à double embrayage (DSG). La DSG à 6 rapports de l'eHybrid est une boîte de vitesses développée spécifiquement pour l'hybride rechargeable et forme un tout avec le moteur électrique. La boîte de vitesses utilisée pour les versions TSI et plus tard TDI sera la DSG à 7 rapports. Pour la première fois dans le Multivan, la sélection des vitesses se fait exclusivement sans liaison mécanique via un petit bouton de sélection dans le tableau de bord.

Le nombre de systèmes d'assistance sur le nouveau Multivan a été considérablement augmenté, passant à 20 selon les spécifications. Les équipements de série comprennent Car2X, la surveillance de la zone frontale avec freinage d'urgence en ville, l'affichage dynamique des panneaux de signalisation, le système de maintien dans la voie et le régulateur de vitesse. Les nouveaux systèmes comprennent l'assistance au déplacement IQ.DRIVE qui facilite la conduite semi-automatique de 0 à 210 km/h et fusionne le nouveau régulateur de vitesse adaptatif avec l'assistant de voies actif.

Conception et technologie interactive

Il n'a pas été facile de s'attaquer à un classique comme le Multivan, mais les concepteurs de Volkswagen ont joué la carte de la sécurité en s'appuyant sur une histoire vieille de 70 ans. Ainsi, les lignes du T3 (la première génération du Multivan) ont refait surface, associées au nez du T4 avec son capot étiré vers l'avant sous le pare-brise. Par rapport à son prédécesseur, la version de base est désormais plus longue et plus large, tandis que la hauteur diminue. Dans le détail, le nouveau Multivan mesure 1,941 mètre de large, 4,973 m de long et jusqu'à 1,903 m de haut, la version " longue " atteignant 5,173 m de pare-chocs à pare-chocs.

Le Multivan a également été repensé sur le plan technique. Il est, par exemple, désormais possible d'ouvrir le hayon à commande électrique par des commandes gestuelles telles que le mouvement du pied sous la carrosserie. De même avec les portes latérales coulissantes à l'intérieur qui peuvent également être ouvertes et fermées par des boutons sur le tableau de bord à droite de l'infotainment. Autre nouveauté avec la technologie interactive telle que les feux de route à LED matricielles avec assistance lumineuse dynamique et feux de virage.

Sièges individuels et nouveaux rails

Outre le design, les nouveaux systèmes de transmission et les technologies de sécurité, l'accent a également été mis sur le développement de la légendaire polyvalence sur laquelle repose ce type de véhicule depuis le premier Multivan T3 en 1985. Le Multivan a définitivement adopté les sièges individuels rabattables et amovibles de la troisième rangée, éliminant complètement la banquette unique.

En même temps, les nouveaux sièges individuels des deuxième et troisième rangées ont été allégés pour être plus faciles à déplacer et, surtout, le système de rails a été renouvelé, avec des rails uniques pour les 2e et 3e rangées, qui permettront de déplacer les sièges à volonté sur toute la longueur de l'habitacle. Et cela vaut également pour la table centrale, indispensable depuis 1985, rendue encore plus pratique et fonctionnelle de cette manière.

De la console à la table mobile

L'une des dernières innovations à bord du Multivan de Volkswagen est la table multifonctionnelle qui peut être déplacée de la première à la troisième rangée de sièges grâce à un système de rails installé sur le plancher plat du T7 et qui peut être relevée par simple pression sur un bouton.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les deux moitiés pliantes ainsi que le dispositif de réglage en hauteur sont rétractés pour maximiser l'espace intérieur. Si vous devez charger des objets plus longs, la table peut être retirée pour augmenter l'espace de chargement entre les sièges.