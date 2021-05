La Volkswagen Passat a fait son temps, car la montée en puissance des crossovers et des SUV a sévèrement affecté la demande pour la berline allemande. Elle ne sera plus commercialisée aux Etats-Unis à partir de 2023 et on pense que le modèle européen basé sur la plate-forme MQB est également sur son lit de mort. Pendant ce temps, la Chine s'apprête à restyler la version locale.

Ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts à sauter dans le train des véhicules électriques seront heureux d'apprendre que VW a confirmé qu'il y aura une Passat de nouvelle génération, qui sera équipée d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable avec une autonomie électrique de 100 km. Des détails supplémentaires concernant la génération B9 n'ont pas été fournis par les responsables de Wolfsburg, mais un nouveau article d'Auto Express vise à faire la lumière sur la rivale à l'Opel Insignia.

Galerie: Volkswagen Passat restylée (2019)

69 Photos

Selon le magazine britannique, VW est en train de tuer la Passat berline. La nouvelle génération devrait exclusivement être proposée en break, bien que les médias anglais évoquent aussi l'arrivée d'une version 'fastback' dans la même veine que l'Arteon.

On pense que la Passat B9 aura un empattement plus long que le modèle actuel. La voiture devrait conserver la plateforme MQB et proposer un moteur TDI de 2,0 litres couplé à une transmission intégrale sur les versions haut de gamme. Il n'est pas clair si un moteur à essence sera proposé seul ou seulement dans le cadre d'un système PHEV. Il n'y aura pas de Passat purement électrique car ce rôle est attribué à la version de production de l'ID. Space Vizzion.

Bien que cela ne soit pas mentionné dans le rapport, VW a déjà confirmé que la nouvelle Passat sortira en 2023 de l'usine de Bratislava, en Slovaquie, plutôt que de l'usine d'Emden, en Allemagne, où le modèle actuel est produit. Elle sera construite au côté de la prochaine Superb, et en supprimant (soi-disant) la Passat berline, il y aura moins de concurrence entre les deux.

Le groupe VW n'aura plus à s'inquiéter de son ennemi juré, la Mondeo, car Ford retirera progressivement ce modèle en mars 2022. D'autre part, Stellantis est probablement en train de préparer une remplaçante de l'actuelle Opel/Vauxhall Insignia, qui, selon toute logique, sera mécaniquement apparentée à la belle Peugeot 508.