Le Mercedes GLC s'enrichit de versions AMG. Les variantes AMG 43 4Matic et AMG 63 S E Performance s'ajoutent à la gamme du SUV allemand, représentant l'expression ultime de la sportivité dans cette nouvelle génération.

Disponibles dans les mois à venir, elles promettent des performances encore plus grandes que les modèles précédents.

Du circuit à la route

Le GLC 43 4Matic associe le moteur 4 cylindres 2,0 litres de 421 ch et 500 Nm (le M139, celui qui équipe l'A45 AMG S) à un système hybride léger pour ajouter 14 ch et 150 Nm en supplément. Le moteur thermique est équipé d'un turbocompresseur électrique capable de fonctionner jusqu'à 175'000 tr/min. Il est le fruit de l'expérience acquise par l'équipe de Formule 1 de la marque à l'étoile.

Équipé d'une boîte de vitesses automatique à 9 rapports, le 43 4Matic passe de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et sa vitesse de pointe est limitée à 250 km/h.

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

La version 63 S E Performance est encore plus folle. Le moteur M139, qui passe à 476 ch pour 545 Nm de couple, est associé à une batterie de 6,1 kWh et à un moteur électrique de 204 ch à l'arrière pour pousser la puissance totale à 680 ch et le couple à 1020 Nm. Le GLC passe ainsi de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et se limite à 275 km/h.

Ici aussi, le système électrique fait appel à une technologie dérivée de la Formule 1, avec une puissance délivrée presque immédiatement dans toutes les situations. L'autonomie en mode électrique est de 12 km, avec la possibilité de recharger la batterie jusqu'à 3,7 kW en courant alternatif.

Comme pour le 43 4Matic, on trouve une boîte automatique à 9 rapports. La transmission 4Matic+ fait appel quant à elle à l'électronique pour faire varier en continu le couple entre 50/50 sur les deux essieux et 100% à l'arrière.

Sur mesure

Les deux versions spéciales du GLC sont dotées de modes de conduite AMG Dynamic Select (cinq pour le 43 et huit pour le 63 S), qui modifient en temps réel la réponse de divers paramètres de la voiture tels que l'intervention de l'ESP, la réactivité de la direction et la rigidité de la suspension.

À cet égard, les deux Mercedes sont équipés de la suspension AMG Ride Control avec amortisseurs adaptatifs, qui peuvent être réglés séparément dans les modes Confort, Sport et Sport +. Une autre caractéristique importante, que l'on ne trouve que sur le 63 S E Performance, est l'Active Ride Control : un système sophistiqué de barres antiroulis et d'actionneurs électroniques qui stabilise la voiture dans les virages et réduit le roulis.

Mercedes-AMG GLC 43 4Matic

Les roues arrière directrices contribuent également à la performance en virage, avec un angle de braquage de 2,5 degrés en contrephase jusqu'à 100 km/h (0,7 degré à des vitesses plus élevées).

Enfin, le système de freinage est composé de disques de 370 mm de diamètre à l'avant et de 360 mm à l'arrière sur le 43, et de 390 mm à l'avant et de 370 mm à l'arrière sur le 63.

Comment les reconnaître

Bien entendu, outre les améliorations techniques majeures, les deux AMG ont un look à part. Les deux GLC ont une calandre spécifique, des prises d'air agrandies et un splitter plus agressif. A l'arrière, on retrouve un gros diffuseur intégrant les deux sorties d'échappement (rondes sur le 43 et trapézoïdales sur le 63 S).

À l'intérieur, les AMG se distinguent par des sièges en cuir Arctic et en microfibre Microcut AMG, tandis que le cuir Nappa et les sièges AMG Performance restent en option. Sur le 43, le volant AMG Performance est en cuir Nappa, tandis que sur le 63 S, il est en cuir Nappa et microfibre Microcut.

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

Le système d'infodivertissement MBUX comprend les différents écrans spécifiques aux versions AMG, tandis que le combiné d'instruments présente des graphiques "Supersport" qui permettent d'afficher les différents réglages choisis pour le moteur, la direction et la suspension.

Comme si cela ne suffisait pas, de série sur le 63 S (et en option sur le 43) se trouve AMG Track Pace, un véritable assistant virtuel qui enregistre plus de 80 paramètres de pilotage sur circuit tels que la vitesse, l'accélération et l'angle de braquage, et qui fournit les temps au tour et par secteur ainsi que des conseils sur la manière de s'améliorer.