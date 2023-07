Le Duster est un SUV familial compact lancé en 2010 et vendu avec les badges Dacia et Renault selon les marchés. Il en est actuellement à sa deuxième génération, qui a été rénovée à l'été 2021 lorsqu'elle a reçu une nouvelle transmission à double embrayage et d'autres technologies.

Bien qu'il soit connu pour offrir des capacités hors route décentes combinées à une tenue de route passable, le Duster n'est pas particulièrement bon lorsqu’il s’agit d’adopter une conduite dynamique. Un nouveau test vient le prouver encore une fois.

La vidéo en haut de cette page montre un Duster 2023 faisant le tour des cônes lors d'un test par km77.com. Cette voiture particulière a un moteur à essence turbocompressé de 1,3 litre sous le capot générant 150 chevaux. Il est couplé à une transmission automatique à double embrayage, et avec ses 17 000 €, c’est l'un des nouveaux SUV les moins chers d'Europe.

Galerie: Dacia Duster 2023

Pas un maître du slalom

Il convient de souligner que l'équipe de km77.com avait testé le Duster peu de temps après le lancement du modèle de deuxième génération. La voiture testée à l'époque avait un moteur diesel de 1,5 litre de 110 ch et une boîte de vitesses automatique. Le résultat final n'a pas été particulièrement bon en raison de l'intervention presque systématique du système de stabilité électronique. La suspension était également trop molle. Dacia a-t-il amélioré la situation avec le Duster rafraîchi ?

Et bien pas vraiment. Le pilote d'essai a réussi à contourner les cônes sans les heurter à une vitesse d'entrée 71 km/h, ce qui n'est pas très impressionnant. Lorsque ce dernier a tenté le passage à des vitesses plus élevées, la suspension du Duster a trop rebondit et a empêché le conducteur de garder le SUV sous contrôle lors du test de sécurité.

L'ESC (le contrôle de stabilité électronique) s’est comporté comme dans la version précédente du SUV, et a voulu empêcher le véhicule de se renverser en raison de son centre de gravité élevé et de sa suspension trop souple. Il y a encore du boulot la marque de la filiale Renault…