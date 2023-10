Au Japon, Mazda a dévoilé une MX-5 Miata entièrement mise à jour. On peut l'appeler "ND3" car elle fait suite à la mise à jour de 2019, lorsque la "ND2" a été introduite avec une variante plus puissante du moteur de 2,0 litres. Les révisions suivantes sont susceptibles d'être appliquées à la version mondiale dans les mois à venir, après le lancement sur le marché japonais à la mi-janvier 2024.

Un rajeunissement extérieur...

Déjà disponible en précommande au pays du soleil levant, la Miata 2024 est dotée de nouveaux phares LED qui intègrent désormais les feux de jour. Auparavant, ces derniers étaient installés dans le pare-chocs et étaient constitués de plusieurs points pour un design qui commençait à accuser le poids des ans, puisqu'il existait depuis la ND1 de 2015. Les feux arrière ont également été discrètement mis à jour et Mazda utilise désormais des LED partout, y compris sur les clignotants.

2024 Mazda MX-5 Miata (JDM)

Le côté gauche de la calandre a été modifié pour accueillir un capteur radar pour le régulateur de vitesse adaptatif avec Smart Brake Support. Ce dernier arrête automatiquement la voiture en marche arrière jusqu'à 15 km/h lorsqu'il détecte un objet. La peinture gris aéro métallisé et les nouvelles jantes de 16 et 17 pouces complètent les modifications extérieures.

... et intérieur

À l'intérieur, l'ancien système d'infodivertissement a finalement cédé la place à un nouveau système de 8,8 pouces que nous avons récemment vu sur les Mazda2 et CX-3 2024 de la série JDM. Il modernise le tableau de bord grâce à des cadres plus fins, mais le véritable avantage devrait être sa fonctionnalité, car l'ancien système était lent et son interface utilisateur dépassée. Il y a également un nouvel intérieur beige avec une capote beige pour une combinaison qui, selon Mazda, s'inspire des roadsters de l'ancienne école.

Bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans le communiqué de presse, les images montrent un rétroviseur sans cadre, un bouton rouge SOS, un combiné d'instruments légèrement mis à jour et ce qui semble être des ports USB-C.

La Miata "ND3" reçoit un nouveau différentiel asymétrique à glissement limité qui améliore la stabilité des versions équipées de la boîte de vitesses manuelle à six rapports. Les ingénieurs ont également modifié la direction assistée électrique afin de réduire les frottements et d'offrir une "sensation de retour d'information naturelle et nette". Un autre changement est l'ajout d'un mode DSC-Track pour le système de contrôle dynamique de la stabilité, qui n'intervient que lorsque le conducteur n'est plus en mesure de contrôler la voiture.

La MX-5 encore sur le marché pour les prochaines années

De plus, le moteur 1,5 litre a gagné quatre chevaux, à condition qu'il fonctionne avec du carburant à indice d'octane élevé. Le moteur 2,0 litres, plus puissant, associé à la boîte manuelle, promet une meilleure réponse à l'accélération et à la décélération.

La sortie d'une ND3 signifie automatiquement que la Miata de génération actuelle va rester sur le marché pendant au moins deux ans. Les puristes apprécieront certainement cette décision, étant donné que Mazda a déjà déclaré qu'elle n'aurait pas d'autre choix que d'électrifier le modèle de la prochaine génération pour répondre aux réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions.