Les rumeurs d'une Mazda 6 à propulsion arrière courent depuis des années, mais l'entreprise japonaise vend toujours la même berline intermédiaire qu'elle a dans sa gamme depuis 2012. De plus, le responsable du développement et de l'ingénierie de Mazda Europe, Joachim Kunz, a déclaré lors d'une interview en mars 2022 que la nouvelle plateforme ne sera pas utilisée pour soutenir une nouvelle génération de série 6. Il a également mentionné qu'un grand coupé sportif n'était pas non plus à l'ordre du jour.

Un changement d'avis de la part des dirigeants ?

Bien qu'il ait admis qu'il serait "très agréable" d'avoir une berline à propulsion arrière avec un six cylindres en ligne, les tendances du marché dictent que les gens préfèrent les SUV. Officiellement, aucune berline Mazda à six cylindres et propulsion arrière n'est actuellement en cours de développement. Officieusement, la rumeur du magazine japonais Best Car prétend qu'il y a eu un changement d'avis. Pourquoi ? Non pas en raison d'une hausse soudaine de la popularité des berlines, mais plutôt en raison de la forte réaction des clients aux nouveaux grands SUV qui utilisent ce type de moteur.

Mazda Vision Coupe Concept

Le succès rapide des CX-60 et CX-90 (avec les CX-70 et CX-80 en préparation) a apparemment incité les hauts responsables de Mazda à donner leur accord pour une nouvelle grande berline. Toutefois, il faut prendre cette rumeur avec des pincettes, car les rapports en provenance du Japon ne se vérifient pas toujours. Selon Best Car, la voiture ne sera pas une berline traditionnelle, mais plutôt un coupé quatre portes élégant qui constitue le "summum du design Kodo" au lieu d'une toute nouvelle direction stylistique.

Pas de présentation avant 2025

Dévoilé en 2017, le Vision Coupé illustré ci-dessus est toujours aussi magnifique, nous avons donc confiance en Mazda pour dessiner une jolie voiture. En parlant de concepts Vision, le RX-Vision et le plus récent Vision Study ont également été un régal pour les yeux.

Selon le même rapport, la nouvelle Mazda 6 ne sera pas introduite avant 2025. En attendant, le modèle actuel est toujours disponible sur certains marchés, avec une édition spéciale pour le 20ème anniversaire histoire de marquer les deux décennies qui se sont écoulées depuis le lancement de la 6 originale.