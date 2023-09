En 2019, les passionnés d’Alfa Romeo ont reçu la sombre nouvelle concernant la 4C. La petite voiture de sport, qui a fait ses débuts sous la forme d’un coupé en 2013 et en Spider deux ans plus tard, n’aillait plus être produite. Cette dernière avait déjà fait ses adieux au marché américain en 2018, ne laissant que les 4C restantes, dans les stocks des concessionnaires, comme ultime chance pour les acheteurs de posséder ce joyau italien.

Depuis, Alfa Romeo a changé. La marque qui se dit à nouveau rentable, vise des records de vente vers le milieu de la décennie. Son avenir se tourne désormais vers un nouveau roadster électrique, selon un nouveau rapport complet d'Autocar. Cette décision s'inscrit dans une stratégie d'électrification plus large visant à élargir et revitaliser la gamme de la marque.

L’arrivée de la supercar 33 Stradale a marqué une étape importante pour Alfa Romeo puisqu'elle a présenté le tout premier groupe moto-propulseur électrique de la marque (bien que la préférence soit clairement du côté du V6). Fort de cet élan, le constructeur automobile italien se prépare à introduire un petit SUV électrique en 2024, suivi des remplaçantes zéro émissions de la berline Giulia et du SUV Stelvio.

La grande finale de cette feuille de route d'électrification verrait Alfa Romeo introduire des modèles de berlines et de SUV plus grands, avec pour cible les marchés chinois et américain, ainsi qu'une remplaçante électrique pour la fameuse 4C.

Alfa Romeo et Spider ne font qu’un

Lors d'une conversation avec Autocar lors du lancement de la 33 Stradale, le chef de produit d'Alfa Romeo, Daniel Guzzafame, a fait des allusions au prochain roadster électrique. Il a suggéré qu'elle pourrait hériter du nom emblématique Spider, citant son héritage profondément enraciné et son association avec la marque Alfa Romeo.

"Il y a certains éléments d'Alfa Romeo que nous ne voulons pas tuer : l'un est le Spider, l'autre est l'amour des voitures. Nous voulons continuer parce que c'est ce qui fait la marque. Cela fait partie de nos idées, alors voyons si nous pouvons en faire un plan d’action."

S'il est probable que le nouveau Spider se nomme "4E", en référence à l’électrique, ce détail n'a pas encore été officiellement confirmé. Guzzafame a expliqué que le nom d'un nouveau modèle est généralement décidé "très tard" dans le processus de développement afin d'éviter les fuites.

"Alfa Romeo est Spider, et quand vous pensez à Spider, vous pensez à Alfa Romeo. Pour le moment, nous sommes suffisamment stables et nous avons la bonne base. Le point principal est de s'assurer que lorsque nous le ferons, nous serons crédibles et durables. Nous ne jetons pas quelque chose sur le marché pour le plaisir."

Dans le département technique, attendez-vous à ce que le nouveau roadster électrique soit issu de la plate-forme STLA Medium de Stellantis, partagée avec des modèles comme la nouvelle Peugeot e-3008 et la prochaine Giulia électrique. Cependant, ce nouveau véhicule n’arrivera pas avant 2027.