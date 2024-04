Alfa Romeo a mis fin à la production de la 4C en 2020, mais le coupé à moteur central fait un retour inattendu en 2024. Stellantis Heritage fait revivre la supercar de petite taille pour marquer les 75 ans d'Abarth avec la 1300 OT. Il s'agit d'un hommage moderne à la Fiat-Abarth OT 1300 de 1965, qui utilise la 4C comme base.

Abarth Classiche 1000 SP présentée en mai 2021.

Ce n'est pas la première fois que cette dernière fait un retour surprise puisque l'Abarth Classiche 1000 SP de 2021 (voir ci-dessus) suivait une formule similaire, même s'il s'agissait d'un cabriolet. Cependant, comme ce fut le cas il y a trois ans, nous ne sommes pas séduits par le design de la voiture, en particulier pour ce qui est des phares. Ce n’est pas une injure mais la 4C d’origine reste bien supérieure.

Plus qu’une 4C ?

Dotée d'une carrosserie en fibre de carbone, l'Abarth Classiche 1300 OT possède une ouverture de toit qui rend hommage à la voiture de course à succès des années 1960. La large bouche de refroidissement à l'arrière est flanquée de l’inscription "Abarth" bien visible, pour que tout le monde sache qu'il ne s'agit pas d'une 4C classique. Vous ne trouverez pas non plus le logo d’Alfa Romeo puisque Abarth a placé son Scorpion à la place.

Nous avons contacté Stellantis Heritage pour savoir si la voiture est basée sur des châssis 4C et dans l’attente d’une réponse, on peut supposé qu'Alfa Romeo possède encore quelques châssis, moteurs et boîtes de vitesses inutilisés qui trouvent leur utilité dans cette Abarth en série limitée.

Bien qu'Abarth ait pris le train électrique avec la 500e et le crossover 600e, elle vend toujours la 500 à essence en plusieurs versions. La 1300 OT rejoint la fusée de poche thermique, mais brièvement, puisque seulement cinq exemplaires seront fabriqués. Avant le début de la production, un modèle réduit a été présenté ce week-end au Heritage Hub de Stellantis à Turin, en Italie. Les carnets de commandes sont ouverts, mais les prix n'ont pas encore été divulgués.