On peut dire que la berline Giulia et le SUV Stelvio n'ont jamais vraiment répondu aux attentes d'Alfa Romeo en termes de ventes, surtout depuis que l'ancienne maison mère Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a injecté environ 1 milliard de dollars dans leur plateforme Giorgio. Avec la disparition de la MiTo, de la Giulietta et de la 4C, l'entreprise avait un besoin urgent de nouveaux produits pour rajeunir ses ventes. Heureusement, la Tonale a pris un excellent départ, à tel point qu'Alfa est déjà rentable.

Un record de ventes en 2025

S'adressant à Autocar, Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, a déclaré que le constructeur italien gagnait déjà plus d'argent qu'il n'en dépensait par voiture. Il a ajouté que l'avenir s'annonçait plutôt radieux et estime que les livraisons annuelles pourraient atteindre 90 000 voitures en 2023, avant d'augmenter considérablement au milieu de la décennie.

2024 Alfa Romeo Tonale Premier essai

Jean-Philippe Imparato prévoit qu'Alfa Romeo battra son record de ventes en 2025. Un objectif très ambitieux pour la marque si l'on considère son record de ventes de 223 643 unités établi en 1990, à une époque où la gamme était nettement plus diversifiée qu'aujourd'hui. Cependant, la famille devrait s'agrandir en 2024 avec le lancement d'un petit crossover positionné en dessous de la Tonale.

Le profit plutôt que le volume

Jumelé à la Fiat 600 et à la Jeep Avenger, le crossover du segment B sera le premier modèle d'Alfa Romeo à offrir un groupe motopropulseur purement électrique. Enfin, le deuxième techniquement, puisque la nouvelle supercar 33 Stradale dispose également d'une option EV. La motorisation ICE pourrait encore être envisagée si l'on tient compte du fait que les modèles frères sont également disponibles dans une version moins chère avec un moteur à essence mild-hybrid.

Le PDG d'Alfa Romeo a souligné que la marque italienne n'était pas à la recherche de volume, mais qu'elle donnait la priorité aux marges bénéficiaires, qui, espère-t-il, atteindront au moins 10 %. Il a ajouté qu'un flux de trésorerie sain créerait de nouvelles opportunités pour de nouveaux véhicules. À cette fin, Jean-Philippe Imparato a suggéré qu'un renouveau de la Giulietta est possible à long terme, après le retrait de la voiture compacte à hayon à la fin de l'année 2020.

En se plaçant sous l'énorme parapluie de Stellantis, Alfa Romeo a les moyens de retrouver sa gloire d'antan et de s'attaquer aux marques de luxe allemandes. La prochaine génération de Giulia et de Stelvio a déjà été confirmée pour passer à la propulsion électrique dans les années à venir.