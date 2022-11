Avant l'arrivée du Tonale, la gamme Alfa Romeo ne pouvait compter que sur deux produits après la disparition de la Giulietta et de la MiTo : la Giulia et le Stelvio. Deux modèles dans l'ADN Alfa Romeo, c'est indéniable, avec des versions épicées particulièrement réussies, mais ces deux produits ne peuvent pas à eux seuls assurer un avenir au constructeur italien.

Le renouveau d'Alfa Romeo passe par le groupe Stellantis, qui entend bien redorer le blason de la marque. Même si Alfa Romeo est redevenu, depuis peu, rentable, le plan produit doit désormais faire face à de nouveaux objectifs.

Alfa Romeo ne proposera que des voitures électriques à partir de 2027. Le premier modèle électrique du constructeur arrivera en 2024, il s'agira d'un SUV de segment B et cousin technique du Jeep Avenger. Celui-ci sera aussi disponible en hybride rechargeable. En 2025, la firme au Biscione présentera sa première voiture uniquement électrique, et Jean-Philippe Imparato, le patron de la marque, nous a promis quelque chose de "très Alfa Romeo", même s'il s'agira d'un modèle électrique.

Une vraie Alfa Romeo dans le style

Mais en attendant l'arrivée de ces voitures électriques, Alfa Romeo lance le Tonale, un SUV qui se place en face de modèle comme le Volvo XC40, le nouveau BMW X1 ou encore l'Audi Q3. Le Tonale mesure 4,53 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,60 mètre de haut. Il bénéficie d'un design qui lui est spécifique, même s'il partage nombreux de ses éléments techniques avec le Jeep Compass.

Certains lui trouveront un petit air de SZ Zagato à cause de la forme des optiques avant matricielles et adaptatifs de forme sinusoïdale, ou encore cette ligne de "GT" de profil rappelant la forme de la Giulia GT des années 1960 et 1970. Pour ce dernier élément de style, il faut être un peu plus imaginatif. Les jantes de 20 pouces ajoutent incontestablement un petit côté sportif à notre modèle.

Ambiance sportive, même à l'intérieur

Après avoir passé en revue le design de notre modèle d'essai pourvu de la finition haut de gamme "Veloce", passons à l'intérieur. L'Alfa Romeo Tonale est doté d'un écran numérique de 12,3 pouces et d'un écran central tactile de 10,25 pouces. L'ergonomie générale est plutôt bonne, notamment avec cette rangée de raccourcie présent sous l'écran tactile.

Les graphismes des écrans sont bons, l'ergonomie des menus un poil complexe, tandis que l'écran souffre de légers temps de latence. La qualité des matériaux est assez inégale, avec des plastiques de bien piètre qualité sur les contre-portes, tandis que la planche de bord de notre version d'essai "Veloce" se pare d'un plastique moussé de bonne facture et d'Alcantara sur certains éléments.

Impossible d'arriver sur ce segment ultra-compétitif sans technologies. Le Tonale est équipé de l'assistant vocal Amazon Alexa et dispose aussi d'une connectivité 4G afin de recevoir des mises à jour à distance.

En termes d'habitabilité, l'espace à bord ne saute pas aux yeux en s'installant aux places avant, la console centrale étant assez volumineuse. C'est un peu mieux aux places arrière, où un adulte de 1,80 mètre se sentira plutôt à l'aise, avec assez d'espace aux genoux, même s'il ne faudra pas être trop grand puisque la garde au toit n'est pas extraordinaire.

Le coffre non plus n'est pas extraordinaire, Alfa Romeo annonce un volume de 385 litres pour cette version hybride rechargeable, soit à peu près la même contenance qu'un Audi Q3 TFSI e. C'est une centaine de litres de moins que la version hybride de 160 ch que nous avons essayée il y a quelques mois.

L'Alfa Romeo Tonale PHEV en quelques chiffres

Sous le capot, disons que cet Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable a eu du mal à trouver la bonne formule lors de sa genèse. Les ingénieurs ont dû revoir plusieurs éléments lors de l'arrivée de Jean-Philippe Imparato à la tête du constructeur en janvier 2021, avec notamment une nouvelle batterie et un nouveau réservoir permettant au véhicule d'avoir une autonomie de plus de 600 km.

L'Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable Q4 bénéficie de quatre roues motrices grâce à la présence d'un moteur turbo essence 1,3 litre quatre cylindres MultiAir de 180 ch et 270 Nm, et un moteur électrique de 122 ch au niveau de l'essieu arrière. Ce moteur est alimenté par une batterie d'une capacité de 15,5 kWh. Selon le cycle WLTP, la voiture peut parcourir 69 km en cycle mixte sans allumer son moteur thermique, tandis qu'elle peut atteindre plus de 80 km en milieu urbain.

Pour en finir avec les chiffres, le Tonale hybride rechargeable développe 280 ch au cumulé, avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,2 secondes. La batterie peut se recharger sur une prise de 3 kW en 5h30 et 2h30 sur une Wallbox de 7,4 kW. En tout électrique, le Tonale peut aller jusqu'à 135 km/h.

Sur la route

Notre essai s'est déroulé dans le nord de l'Italie, entre Turin et Milan, sur un parcours oscillant milieu urbain et départementales sinueuses. Nous sommes parvenus à faire environ 53 km en tout électrique, sans hausser le rythme. Une autonomie pas vraiment au niveau de ce qui est annoncé, mais qui reste équivalente aux autres voitures de ce segment.

Une fois la batterie vide après avoir forcé le mode électrique, le moteur thermique prend le relais, mais même si la batterie affiche 0 % d'autonomie, elle garde assez d'énergie pour remplir son rôle d'hybride et assister le valeureux bloc thermique. Dans les faits, le Tonale PHEV fait 280 ch, mais 280 ch "italiens" disons, puisqu'ils n'ont pas tous l'air d'être présents. Dommage, mais cela n'a pas grande importance pour une voiture qui préfère faire la chasse au CO 2 et séduire les entreprises.

En revanche, en termes de châssis, la synthèse entre le dynamisme et le confort est excellente. Il s'agit sans doute de l'un, si ce n'est le meilleur compromis, de la catégorie. La direction est très incisive, le train avant ne plonge pas trop au freinage, les mouvements de caisse sont bien maintenus, tandis que les suspensions filtrent plutôt bien les aspérités des routes italiennes.

Alfa Romeo est tellement confiant du comportement dynamique de son Tonale que nous avons même pu avoir le droit à une petite session circuit. Quatre tours sur la piste d'essai de Balocco qui ont permis de mettre en évidence les qualités que nous avions relevées sur routes ouvertes, même si, évidemment, le Tonale PHEV n'est pas un SUV sportif et les limites sont rapidement atteintes.

La boîte de vitesses automatique à six rapports, douce à défaut d'être vraiment rapide, n'a rien de vraiment sportif. La transition entre électrique et thermique est plutôt bien gérée, avec peu de vibration, même si le moteur thermique s'avère un peu trop bruyant. Étrangement, si le bruit n'est d'ailleurs pas vraiment agréable à l'oreille à l'intérieur, à l'extérieur et à l'échappement, le quatre cylindres émet un feulement somme toute assez sympathique.

Notre seul regret, ce serait peut-être le moteur thermique quatre cylindres 1,3 litre qui manque un peu de rondeur et qui s'avère parfois un peu trop sonore à mi-régime. Nous n'avons pas pu établir de consommation mixte normalisée sur notre parcours d'essai, celui-ci étant un peu trop court, d'autant plus que nous avons forcé l'usage du moteur électrique sur une cinquantaine de kilomètres.

Les prix

En termes de tarifs, l'Alfa Romeo Tonale débute à partir de 51 000 euros pour la finition "Edizione Speziale". Notre version d'essai "Veloce" débute quant à elle à partir de 56 000 euros. Elle embarque, de série, plusieurs équipements intéressants, dont la conduite autonome de niveau 2, la navigation, Apple CarPlay et Android Auto, les radars de stationnement avant et arrière ou encore le chargeur à induction pour smartphone.

Par rapport à la concurrence, s'inscrit globalement dans la moyenne de ses confrères allemands ou suédois. L'Audi Q3 45 TFSI e de 245 ch débute à partir de 48 470 euros, le Volvo XC40 Recharge T4 de 211 ch (sans transmission intégrale) réclame 52 050 euros, tandis que le BMW X1 xDrive25e de 245 ch commence à partir de 51 370 euros.

Le Tonale est fabriqué dans l'usine de Gianbattista Vico, à Pomigliano d'Arco, près de Naples. Il sera lancé avec un certificat numérique NFT capable de communiquer sur la durée de vie de la voiture, ce qui se révèle être un atout au moment de la vente de la voiture puisqu'il garantit que l'auto ait bien été entretenue.