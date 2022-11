En 2018, les Alfistes étaient heureux d'apprendre que les GTV et 8C allaient renaître. Malheureusement, peu de temps après, ces projets sont tombés à l'eau. L'Alfa Romeo GTV était censée être un coupé quatre places de plus de 600 ch équipé d'une transmission intégrale.

La 8C devait être un coupé à moteur central avec un châssis monocoque en fibre de carbone ainsi qu'un moteur électrique à l'avant. Il était prévu que la sportive développe plus de 700 ch afin d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

La marque italienne revient une fois de plus à la charge, et avant de basculer vers le tout électrique, elle a décidé d'offrir à ses fans une sportive digne de ce nom. Dans une interview accordée à Autocar, Jean-Philippe Imparato a déclaré que lui et ses équipes étaient en train de travailler sur un modèle d'exception et qui pourrait être annoncé en mars 2023.

"Ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours. Le positionnement est en cours. Nous avons tellement de fans qui demandent quelque chose de spécial", a-t-il déclaré. "Lorsque vous visitez le musée d'Arese, vous voyez tant d'idées de notre passé. Oui, nous travaillons sur quelque chose de 'few of' [NDLR : en série limitée] pour Alfa Romeo".

Les informations concernant ce mystérieux modèle sont confidentielles. Il se dit que cette Alfa Romeo prendra la forme d'une supercar motorisée par le V6 bi-turbo de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Ce moteur développe 540 ch sous le capot avant de la Giulia GTA, mais dans le cas de la supercar, il produira sans doute plus de puissance et pourrait être épaulé par un moteur électrique. Cette Alfa Romeo pourrait être produite à seulement quelques dizaines voire centaines d'unités.

"Elle pourrait être iconique, super sexy et reconnaissable comme une Alfa Romeo au premier coup d'œil", a déclaré Jean-Philippe Imparato.