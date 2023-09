Alfa Romeo ne présentera pas son crossover avant l'année prochaine, mais pour nous faire patienter, Motor1 a décidé de faire un rendu du modèle qui se situera sous le Tonale, dans la gamme de la marque italienne. Il s’agit du meilleur aperçu (non officiel) de la voiture à ce jour.

Tout comme le groupe Volkswagen, la société mère d'Alfa Romeo, Stellantis, maîtrise l'art de réutiliser la même base (autrement dit la même plate-forme) pour plusieurs modèles. Il est prudent de dire que le petit crossover, qui n’a pas encore de nom, ne sera pas si différent des Jeep Avenger et Fiat 600.

Un copié-collé des autres crossovers de Stellantis ?

Quelle sera sa taille ? Le nouveau modèle d'Alfa Romeo devrait ressembler à ces cousins. L’Avenger mesure plus de quatre mètres de long tandis que la Fiat est à peine plus grande. Ils mesurent tous les deux aux alentours de 1,78 mètre de largeur et 1,52 mètre de hauteur tout en partageant des empattements presque identiques d'environ 2,56 mètres.

Connaissant le mode de fonctionnement de Stellantis, il y aura probablement la promotion de la version purement électrique, mais il devrait y avoir un modèle essence avec de l’hybride léger pour faire écho aux deux autres multi-segments. L'Avenger et la 600 à zéro émission partagent un moteur électrique monté à l'avant, de 154 chevaux, qui tire son jus d'une batterie de 54 kWh. Avec le pack complètement chargé, les deux peuvent parcourir 400 kilomètres selon les chiffres WLTP.

Quid de son nom ?

Ceux qui préfèrent les versions équipées d’une motorisation thermique devraient savoir que l’Avenger possède un moteur à essence avec trois cylindres turbocompressé. Le moteur hybride doux de 1,2 litre développe 100 ch et est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports dans la version Jeep.

Comme pour l'Avenger et la 600, le modèle Alfa Romeo équivalent sera assemblé en Pologne dans l'usine Stellantis de Tychy. Le nom reste un mystère, même s'il ne s'agira pas de Brennero comme on le croyait auparavant. Certains au retour de l’appellation "Arna", utilisée au milieu des années 1980. Ce nom serait un acronyme (Alfa Romeo Nissan Autoveicoli, signifiant véhicules automobiles Alfa Romeo Nissan) puisque la voiture a été construite par la co-entreprise Alfa Romeo Nissan Autoveicoli SpA.