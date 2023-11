Après une longue attente, Lancia prendra un nouveau cap en 2024 et connaîtra une renaissance. La marque basée à Turin se relancera avec une gamme de trois modèles, lancés sur deux ans d'intervalle. Tout commencera avec une nouvelle Ypsilon qui remplacera le modèle qui a pratiquement porté à lui seul la fortune de Lancia au cours de la dernière décennie.

En revanche, oubliez tout de suite les mythiques Stratos (voir ci-dessous) ou Delta Integrale, l’avenir du constructeur italien s’annonce entièrement électrique… Et cela vaut également pour les deux autres véhicules, qui disponibles plus tard. Dans ses premières années de commercialisation, la nouvelle Lancia Ypsilon sera également dotée de moteurs à essence électrifiés avant de dire adieu à la partie thermique à partir de 2026.

Lancia Ypsilon

Nous n'avons vu aucune image ou teaser pointant directement vers la nouvelle Lancia Ypsilon, mais ses caractéristiques de base, les déclarations de direction et des concepts tels que le Pu+Ra Zero et le Pu+Ra HPE peuvent déjà nous donner un aperçu du look de cette nouvelle voiture.

Oh surprise, il se trouve que le prochaine Lancia Ypsilon ne sera plus une berline, mais un petit crossover d'environ quatre mètres de long, qui revisitera les éléments de style mis en valeur par les concept-cars, comme les feux avant en forme de Y et les feux arrière ronds.

Quand est-il des détails de sa conception ? Il est encore trop tôt pour en parler mais la plate-forme du véhicule sera probablement la même architecture CMP de PSA (ou Stellantis) qui est également utilisée dans la Jeep Avenger et la Fiat 600, (voir ci dessus) pour ne citer qu’eux.

Pour l’Ypsilon, on peut s’attendre à un moteur électrique de 156 ch et une batterie de 54 kWh pour la propulsion, ainsi que le nouveau 1.2L PureTech de 100 ch pour les autres variantes, qui fonctionne avec un système hybride doux de 21 kW et 48 volts.