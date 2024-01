Qu'ont acheté les consommateurs de véhicules il y a 30, 20, 10 ans et l'année dernière ?

Petit à petit, nous commençons à obtenir des résultats pour l'ensemble de l'année 2023. Alors que nous attendons le tableau global (certaines régions importantes comme la Chine et les États-Unis n'ont pas encore envoyé leurs données), il y a déjà des résultats intéressants provenant d'autres marchés clés, comme l'Italie, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Brésil.

Les informations suivantes correspondent à l'évolution des nouvelles immatriculations de voitures particulières par type de carrosserie selon JATO (et de véhicules utilitaires légers dans le cas du Brésil) pour les années 1993, 2003, 2013 et 2023.

Des SUV à gogo

La première tendance notable au cours des 30 dernières années est l'augmentation de la part des SUV. En Italie, ces véhicules existaient à peine en 1993, avec une part de marché de 1 %. À cette époque, leurs immatriculations s'élevaient à 19 700 unités. Dix ans plus tard, ce volume a presque sextuplé pour atteindre 110 300 unités. Puis, en 2013, les immatriculations de SUV ont atteint 232 000 unités. L'année dernière, ils ont représenté 55 % des nouvelles immatriculations de voitures en Italie, avec 868 000 unités.

La croissance impressionnante de la part des SUV s'est faite au détriment des petites voitures. L'Italie est traditionnellement un grand marché pour les petites voitures, mais la situation est en train de changer radicalement. En 1993, ces voitures représentaient 59 % des immatriculations, soit 1 million d'unités. La part de marché est tombée à 51 % en 2003 et à 40 % en 2013. L'année dernière, les petites voitures représentaient 24 % des nouvelles immatriculations.

Il en va de même pour le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. Entre 1993 et 2023, la part des SUV est passée respectivement de 3 % à 58 %, de 1 % à 47 % et de 6 % à 60 %.

L'essor et le déclin des monospaces

La demande de monospaces et de fourgonnettes a connu une évolution intéressante. En 1993, ce type de carrosserie n'était pas très populaire, l'offre étant essentiellement constituée de fourgonnettes caissonnées et peu attrayantes. Au mieux, leur part de marché en France était de 3 %. À la fin des années 1990, ils sont devenus un véhicule à la mode après que les constructeurs automobiles français ont commencé à introduire le Renault Scenic et la Citroēn Xsara Picasso. En 2003, leur part de marché a atteint 11 % en Espagne, 20 % en France, 10 % au Royaume-Uni et 11 % en Italie.

La croissance s'est interrompue avec l'arrivée des SUV sur le marché à la fin des années 2000, puis a décliné. L'année dernière, ces véhicules ont atteint une part de marché de 2 % en Espagne, en France et en Italie, et de 1 % seulement au Royaume-Uni.

Petits pickups au Brésil

Les grands changements ne se produisent pas seulement en Europe. Le Brésil est le plus grand marché d'Amérique latine et le berceau des petits véhicules. En 2003, les petites voitures ont dominé avec une part de marché de 51 %. Elles étaient suivies par les berlines (19 %) et les citadines (9 %). En 2013, les voitures à hayon étaient toujours en tête, mais leur part de marché est tombée à 39 %, tandis que les SUV et les camionnettes occupaient les deuxième et troisième places, avec respectivement 24 % et 12 %.

L'année dernière, plus d'un tiers des nouvelles immatriculations de voitures neuves et de véhicules utilitaires légers étaient des SUV, tandis que la part des petites voitures était de 22 %, soit seulement 3 % de plus que la part de marché des pickups.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.