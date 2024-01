En cette fin d'année, il est bon de jeter un coup d'œil sur les acteurs qui ont changé l'industrie automobile. Alors que les marchés mondiaux ont enregistré des résultats mitigés en termes de volumes de ventes et que le passage des voitures à moteur à combustion aux voitures entièrement électriques s'est ralenti, une marque a surpassé tout le monde et devrait jouer un rôle important au cours de la nouvelle année. Et ce n'est pas Tesla.

BYD Auto, la marque chinoise fondée il y a 20 ans, est à notre avis la star de 2023. Au cours de l'année, ce constructeur automobile est devenu un sujet d'actualité dans de nombreux pays du monde. Il a définitivement changé le rôle de la Chine sur le marché mondial de l'automobile et l'a placé au centre du débat sur l'adoption des véhicules électriques.

Maître à la maison

La principale réussite de BYD (Build Your Dreams) en 2023 est sa capacité à briller dans son pays et à prendre un bon départ sur les marchés étrangers. BYD ne se contente pas de réussir en Chine, mais grimpe rapidement dans les classements de nombreux pays.

Chez nous, BYD est la marque la plus populaire, dépassant deux géants comme Volkswagen et Toyota. Selon les données de JATO, le constructeur chinois a vendu 1,92 million de voitures neuves entre janvier et octobre 2023, soit une hausse de 58 % par rapport aux 1,21 million d'unités vendues au cours de la même période en 2022.

Cette forte croissance semble très solide par rapport au pâle 0 % enregistré par la marque Volkswagen avec 1,75 million d'unités et au -7 % enregistré par Toyota avec 1,37 million d'unités.

La montée à l'étranger

Les résultats à l'étranger sont tout aussi impressionnants. Bien qu'il s'agisse d'une marque totalement nouvelle pour ces marchés et compte tenu du manque de sensibilisation que cela implique, BYD a pu immatriculer plus de 11 000 voitures électriques en Europe au cours des dix premiers mois de l'année.

Cela signifie que cette marque chinoise a dépassé des marques telles que Jeep, Mazda, Jaguar ou DS dans le classement des BEV (Battery Electric Vehicle). BYD a encore beaucoup à faire pour changer la donne en Europe. Cependant, elle est en passe de gagner une plus grande part de marché.

BYD est la marque de voitures électriques la plus vendue au Brésil, en Israël, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et au Viêt Nam. Elle était la deuxième marque la plus populaire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de marchés très différents avec des revenus distincts. C'est là le véritable potentiel de BYD : sa capacité à créer des véhicules pour les marchés mondiaux, contrairement à Tesla et aux fabricants en place avec leurs produits.

Un portefeuille de produits riche

L'autre élément clé expliquant la croissance rapide de BYD est sa large gamme de produits. C'est actuellement la marque automobile qui propose le plus grand nombre de modèles électriques sur le marché. BYD couvre le segment des citadines, des berlines B, des berlines C, des berlines D et des berlines E. Son offre de SUV comprend de nombreux modèles différents, petits, compacts et moyens.

Que se passera-t-il à l'avenir ?

En exploitant son nom international (un nom chinois), BYD devrait gagner encore en attrait en 2024 grâce à l'introduction de modèles plus compétitifs dans un plus grand nombre de segments. Cette marque est en passe de devenir le véritable défi de Tesla.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.