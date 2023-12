Le Tesla Cybertruck a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il a été dévoilé pour la première fois sous forme de prototype en décembre 2019. La semaine dernière, la version de production a été présentée et, comme prévu, la couverture médiatique est montée en flèche. Ce pick-up change définitivement la donne à bien des égards. Son design audacieux, ses performances, ses solutions et son positionnement en font l'une des révélations les plus importantes de cette année.

Mais quel est son impact réel sur les volumes de ventes de Tesla et sur les marchés mondiaux ?

Le Cybertruck est probablement le véhicule le plus performant de la marque américaine. Les spécifications de ce camion sont démentielles à tous points de vue. C'est un nouvel exemple de ce que l'entreprise d'Elon Musk est capable de faire. Grâce aux brillantes performances des batteries et des logiciels de ses voitures, Tesla a pu révolutionner non seulement les principaux marchés de véhicules électriques, mais aussi l'industrie dans son ensemble. Cybertruck est la confirmation de cette tendance.

Avec un prix d'entrée de 61 000 $ (56 661 €), nous parlons d'un véhicule haut de gamme. Le coût est loin des 40 000 $ (37 155 €) promis par Musk il y a quatre ans et résulte de l'inflation et des défis de production dans la vie réelle. Il s'agit toutefois d'un tarif de base compétitif pour un véhicule présentant ces spécifications. Le prix de détail moyen pondéré en fonction du volume des camionnettes électriques vendues aux États-Unis entre janvier et septembre 2023 était de 82 835 $ (près de 77 000 €).

Par ailleurs, le Cybertruck le moins cher, appelé Real-wheel drive, qui sera disponible en 2025, est presque 21 000 dollars (19 500 euros) plus cher que le Ford F-150 Lightning, la version électrique de ce camion populaire.

Le Cybertruck le plus cher, bien nommé Cyberbeast, développe 857 ch et peut parcourir 515 km avec une seule charge. Son prix est de 100 000 dollars (près de 93 000 euros). Dans ce cas, il est plus abordable que son plus proche rival, le GMC Hummer EV, avec 1 000 ch et une autonomie de 613 km, à 108 700 dollars (près de 101 000 euros).

La nouvelle Tesla semble donc très compétitive par rapport à ses rivales aux États-Unis. Elle devrait prendre une part importante du marché populaire des camionnettes aux États-Unis si la réticence des consommateurs à conduire des véhicules électriques disparaît. Au total, 959 000 nouveaux véhicules légers électriques ont été vendus aux États-Unis entre janvier et octobre 2023. Bien qu'il s'agisse d'une solide augmentation de 60 % par rapport à la même période en 2022, ces véhicules ne représentaient que 7,4 % du marché total. Les BEV eux, représentaient 15 % du total européen et environ 20 % en Chine.

Le segment des fourgonnettes électriques reste plutôt impopulaire. Ses ventes représentaient moins de 3 % du total des BEV jusqu'en octobre. Le F-150 Lightning n'a enregistré que 16 200 ventes au cours des 10 premiers mois, selon JATO Dynamics. Alors que les véhicules électriques représentent près de 9 % des ventes totales de SUV, les pick-ups électriques ne représentent que 1,2 % du total du segment.

"Cybertruck s'intéressera-t-il aux camions électriques ? Je n'en doute pas. Cependant, la culture du pick-up aux États-Unis est aussi forte que ses liens avec l'essence. Pour changer cela, il faudra une approche différente. Malgré cela, les consommateurs pourraient être plus difficiles à convaincre que dans d'autres segments. Les intentions de Tesla pourraient également être remises en question par le fait que le Cybertruck n'a pas le potentiel mondial de ses frères et sœurs de gamme, car les énormes pick-up ne sont populaires qu'aux États-Unis et au Canada." Pensez-vous que le Cybertruck changera cette situation ?

L'auteur de cet article, Felipe Munoz, est un spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.