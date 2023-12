La Tesla Model Y est en passe, sauf retournement de situation de dernière minute, de devenir la voiture la plus vendue en Europe en 2023. Un chiffre record : jamais dans l'histoire, un modèle d'un constructeur non européen n'a laissé tout le monde sur le carreau. Compte tenu de la nature purement électrique du SUV de taille moyenne d'Elon Musk, l'éventuelle première place serait à inscrire dans les livres d'histoire.

C'est pourquoi le restylage de la Tesla Model Y est plus qu'une question d'importance pour l'entreprise. Elle doit être minutieusement modélisée pour améliorer la recette tout en conservant les éléments qui ont fait son succès. Il n'y aura certainement pas de changements, comme dans tout restylage, mais des mises à jour, dont beaucoup seront vraisemblablement reprises de la Model 3, mise à jour il y a quelques mois. Nous résumons donc ici tout ce que nous savons sur la Model Y 2024, avec un rendu exclusif montrant comment elle changera à l'extérieur.

Un restylage basé sur la Model 3

Des changements qui, comme nous l'avons dit, seront directement repris de la Model 3 2023, en commençant par la face avant. La Tesla Model Y 2024 (nom de code "Project Juniper") sera principalement caractérisée par le nez, avec des groupes de phares plus minces et une nouvelle signature lumineuse avec des lumières matricielles à LED. Le pare-chocs sera également renouvelé et rendu encore plus aérodynamique afin de maximiser l'autonomie et de réduire le bruit. Comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas d'un design révolutionnaire, mais juste des touches nécessaires pour renouveler l'apparence de la Model Y tout en parvenant à la distinguer de la version actuellement sur le marché.

À l'arrière, le centre de style dirigé par Franz Von Holzhausen reprendra les lignes de la Model 3 restylée, avec des feux en forme de C intégrés au hayon, qui est lui aussi en train de changer partiellement de ligne.

Tesla Model Y 2024, notre rendu

Deux écrans, plus de qualité

L'intérieur de la Tesla Model Y 2024 subira le même traitement que l'extérieur : des mises à jour, mais de fond et dans la lignée de ce que nous avons vu sur la Model 3 restylée. L'écran central de 15 pouces restera en place, avec un système d'infodivertissement revu et une fois de plus sans compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. Les commandes de la transmission devraient y être intégrées, de sorte qu'elle ne sera plus actionnée par la classique manette ancrée à la colonne de direction. Le volant aura une forme classique (pas de Yoke donc) avec des boutons tactiles et physiques pour gérer les clignotants, les feux, les commandes vocales et plus encore.

Le tunnel central abritera la double plaque de recharge sans fil pour smartphones, ainsi que des porte-gobelets et un généreux compartiment sous l'accoudoir. Les passagers arrière disposeront d'un écran de 8 pouces avec des commandes pour la climatisation, la ventilation et le divertissement, pour regarder des contenus multimédias à partir des principales plateformes de diffusion en continu.

L'intérieur de la Tesla Model 3 2023

Plus d'autonomie

En ce qui concerne la motorisation de la Tesla Model Y 2024, la disponibilité des versions à propulsion arrière ou à transmission intégrale sera confirmée, avec des puissances de 170 kW (231 ch) et 250 kW (340 ch) sur cette dernière, respectivement. L'autonomie devrait augmenter par rapport à la version actuelle, qui atteint 455 km en configuration à un seul moteur, tandis qu'avec deux moteurs, elle atteint 533 km sur la version Long Range et 514 km sur la version Performance.

Les prix de la Tesla Model Y 2024, dont l'arrivée est prévue au second semestre de l'année prochaine, pourraient augmenter légèrement, même si Elon Musk pourrait décider de maintenir la liste des prix inchangée, du moins dans un premier temps. Si Austin décide de suivre la philosophie de la Model 3, l'augmentation devrait encore être faible, avec une prime d'environ 1 000 euros, le prix de départ étant donc fixé à 47 990 euros.