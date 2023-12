Pour avoir un aperçu de la future voiture de sport électrique de Toyota, il suffit de regarder la forme du concept FT-Se, le prototype de coupé à batterie qui anticipe l'héritier spirituel de l'historique MR2 et qui a tous les éléments nécessaires dans son nom puisqu'il signifie "Future Toyota Sports electric".

Après avoir fait ses débuts au Japan Mobility Show de Tokyo, le concept Toyota FT-Se se présente pour la première fois en Europe, à Bruxelles, lors de l'événement annuel Kenshiki Forum, au cours duquel le constructeur présente à la presse des avant-premières de ses produits.

Une voiture de sport électrique plus large et plus basse que la Supra

La Toyota FT-Se est proposée comme un coupé électrique à deux places de 4,38 mètres de long, 1,89 mètre de large et seulement 1,22 mètre de haut, des dimensions qui la rapprochent de l'actuelle Toyota GR Supra, tout en la rendant plus basse et plus large.

Concept Toyota FT-Se, vue avant de 3/4

Le design est basé sur une série d'éléments trapézoïdaux combinés à des lignes, courbées et droites, qui alternent à partir de l'avant avec de grandes prises d'air et une signature lumineuse verticale très prononcée. Le badge GR sur le capot avant indique clairement à quel point la future voiture de sport zéro émission est issue de l'expérience de Toyota Gazoo Racing sur les circuits.

Concept Toyota FT-Se, vue arrière

L'aérodynamisme et l'optimisation de la dynamique de conduite sont deux des piliers du projet Toyota FT-Se, qui vise à offrir "l'excitation pure d'un groupe motopropulseur électrique haute performance de nouvelle génération" et, surtout, à présenter une vision de "la façon dont la relation du conducteur avec son véhicule évoluera et s'approfondira".

Repousser les limites de la performance

Un soin particulier a été apporté à la conception de la batterie de la Toyota FT-Se, qui vise un poids réduit et une densité énergétique élevée, facteurs qui, combinés à la compacité et à la légèreté de composants clés tels que le moteur, la transmission et la climatisation, permettront au nouveau coupé japonais de repousser les limites de la performance.

Concept Toyota FT-Se, détail de la face avant

La stabilité dans les virages, la maniabilité et la sécurité du freinage sont quelques-unes des qualités pour lesquelles la version de série de la nouvelle Toyota devrait être supérieure aux voitures de sport traditionnelles.

Un cockpit de nouvelle génération conçu pour le plaisir de conduire

L'intérieur de la Toyota FT-Se est également conçu pour une approche ergonomique et fonctionnelle de nouvelle génération, avec des commandes intuitives et une expérience de conduite plus engageante. Plusieurs éléments de l'intérieur vont dans ce sens, comme le tableau de bord numérique abaissé, qui a également été développé autour du volant de type cloche qui assure une grande visibilité depuis l'extérieur.

Concept Toyota FT-Se, l'intérieur

Le même soin a été apporté au revêtement intérieur, en particulier au rembourrage de la partie inférieure de l'habitacle qui, à l'instar des genouillères, protège les jambes du conducteur et du passager lors des accélérations latérales sur route et sur circuit.