Vous pouvez ajoutez un autre concept à la liste des belles voitures que Genesis ne produira probablement jamais. Celui-ci se nomme "Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept", ou, plus simplement, c’est un magnifique coupé à moteur central avant.

Présenté lors de la finale mondiale des Gran Turismo World Series à Barcelone, en Espagne, ce bolide ne sera malheureusement pas produit mais vous ne pourrez le piloter qu'en virtuel, si vous possédez le septième opus des jeux Gran Turismo. À titre d'exemple, il en était de même pour la fantastique GT by Citroën, créée en 2008, qui n'était disponible, dans un premier temps, que sur les jeux Gran Turismo 5 et 6.

Galerie: GTbyCitroen (2008)

23 Photos

Doté d’une couleur Magma (qui fait référence fait référence aux volcans coréens ainsi qu’à l'émotion, la passion et le dynamisme de la culture du pays), le concept Genesis a une carrosserie tout en courbes avec une ligne de toit basse et spectaculaire. Il a de sacrées ailes à l’avant avec, en bonus, les fameuses des portes papillon. La voiture intègre de nombreuses aides aérodynamiques et son coefficient de traînée est de seulement 0,34.

Plus de 1000 chevaux pour la bête de course

Cette "maquette" de la Genesis n'a pas de moteur, mais la version virtuelle aura un V6 qui tourne jusqu'à 10 000 tr/min. Le six cylindres bénéficie de la technologie électrique baptisée e-SC, ce qui ajoute 201 chevaux supplémentaires. Bien que la configuration de base soit bonne pour un peu plus de 400 chevaux dans la dernière berline G90, elle produit 870 chevaux et 1 071 Nm de couple pour la future vedette du jeu de course. Ajoutez l’e-SC et le groupe moto-propulseur hybride délivre une puissance combinée de 1 071 ch et 1 337 Nm.

Galerie: Genesis G90 2024 (version Europe)

11 Photos

L’intérieur de la Genesis, avec ses deux places, est minimaliste afin de créer l’environnement parfait pour les apprentis pilotes de course. Des lumières s'étendent sur les côtés de la voiture en coupant les ailes en deux, donnant l'illusion que les deux bandes lumineuses se rejoignent sous la carrosserie.

Le concept possède également un diffuseur géant, à l'arrière, avec un troisième feu stop vertical qui peut faire penser aux phares antibrouillard d'une Formule 1. Le Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept sera disponible dans Gran Turismo 7 au mois de janvier 2024

Galerie: Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept