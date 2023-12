Toyota croit aux voitures électriques. Malgré le scepticisme exprimé à plusieurs reprises quant à la voie qui mène uniquement et exclusivement aux véhicules alimentés par batterie, le géant japonais s'oriente également dans cette direction. Tout cela en pensant aux SUV et aux crossovers avant tout, comme les trois concepts présentés lors de l'édition 2023 du Kenshiki Forum, un événement annuel organisé par Toyota et consacré à la mobilité du futur.

Ils s'appellent Toyota Sport Crossover, Urban SUV et FT-3e, et pour l'instant ce ne sont que des concepts, mais demain, ce n'est pas si loin, ils deviendront des modèles de production. Il n'y a pas d'informations techniques particulières, mais le style ne sera pas si déformé. Nous vous en parlons ci-dessous.

Toyota Sport Crossover

Nous commençons par un modèle déjà vu au Salon de Shanghai, un coupé crossover aux lignes élégantes et sportives, doté d'un groupe motopropulseur 100 % électrique et développé par la coentreprise BYD Toyota EV Technology, créée avec le géant chinois des véhicules à batterie.

Nous savons que le Toyota Sport Crossover arrivera en 2025, mais les dimensions et les caractéristiques techniques ne sont pas encore connues.

Toyota Urban SUV

Avec 4,3 mètres de long, 1,82 mètre de large et 1,62 mètre de haut, le Toyota Urban SUV préfigure un modèle surélevé prêt à entrer dans le segment C, celui du Peugeot 2008, de la smart #1 et de la MG4, pour n'en citer que quelques-uns. Animé par un groupe motopropulseur électrique, il présente une silhouette musclée et ramassée, avec une face avant traversée par une ligne lumineuse subtile.

La version de production arrivera dans le courant de l'année 2024 et des informations sur l'autonomie, la puissance et plus encore seront communiquées dans le courant de l'année prochaine.

Toyota FT-3e

Autre concept déjà vu, cette fois au Tokyo Motor Show, le Toyota FT-3e s'inspire en partie du bZ4X, en exagérant ses lignes et en augmentant sensiblement ses dimensions. Longueur, largeur et hauteur sont en effet respectivement 4,86, 1,95 et 1,59 mètres.

Basé sur une nouvelle plateforme dédiée aux modèles à batterie, le SUV électrique japonais n'a pas encore d'avenir écrit : en effet, on ne sait pas s'il deviendra un modèle de production dans les prochaines années, faisant ainsi partie des six nouveautés "on tap" que Toyota a l'intention de lancer en Europe dans les prochaines années.