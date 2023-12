Il est rare qu'une voiture bon marché soit également une sportive, mais lorsque c'est le cas, nous nous trouvons face à des voitures qui peuvent satisfaire le désir d'un plaisir de conduite qui semble être l'apanage des supercars plus chères.

Certes, il s'agit d'un petit créneau, mais pour les passionnés, il est important de savoir que les constructeurs offrent encore des voitures sportives et agréables à conduire pour moins de 45 000 euros que nous avons fixé pour notre classement.

Voici donc le classement des cinq voitures "économiques" les plus puissantes et les plus sportives, celles qui se caractérisent par une configuration nettement plus musclée, un rapport poids/puissance favorable ou un profil général qui met l'accent sur la dynamique de conduite, en excluant les SUV et les crossovers de la liste.

Toyota GR86 - 234 ch

Avec un budget maximum de 43 000 euros, la voiture la plus puissante et la plus sportive que vous puissiez acheter en Europe est la Toyota GR86, un coupé japonais compact et racé développé par le département sportif Toyota Gazoo Racing qui développe 234 ch.

Toyota GR86

Poids à vide Puissance maximale Rapport poids/puissance Toyota GR86 manuelle 1 264 kg 234 ch 5,40 kg/ch

Toute la mécanique est dédiée au plaisir de conduite, avec un moteur quatre cylindres essence 2,4 l atmosphérique monté à l'avant, développant 234 ch et 250 Nm, une traction arrière et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (boîte automatique à 6 rapports également disponible). Bref, un petit bijou qui n'a qu'un seul problème : une production limitée et la difficulté de trouver un modèle neuf dans toute l'Europe. La vitesse maximale est de 226 km/h et le 0 à 100 km/h s'effectue en 6,3 secondes.

MINI John Cooper Works - 231 ch

La MINI trois portes en version John Cooper Works est un véritable classique parmi les petites voitures de sport qui ne coûtent pas trop cher, et les 231 ch de la troisième génération le prouvent, même si elle est maintenant prête à céder la place à la quatrième série.

MINI John Cooper Works

Poids à vide Puissance maximale Rapport poids/puissance MINI John Cooper Works 3 portes 1 350 kg 231 ch 5,84 kg/ch

Le moteur est le 2,0 litres quatre cylindres turbocompressé de 231 ch et 320 Nm, qui transmet sa puissance aux roues avant par l'intermédiaire d'une transmission automatique à huit vitesses. La vitesse maximale est de 246 km/h et le temps de 0 à 100 km/h est de 6,1 secondes. À noter que sur certains marchés européens, dont la France, le prix catalogue est légèrement supérieur à 40 000 euros.

Volkswagen Polo GTI - 207 ch

Un peu moins puissante que les deux premières du classement, la Volkswagen Polo GTI est une voiture compacte cinq portes à traction, équipée d'un moteur 2.0 TSI de 207 ch.

Volkswagen Polo GTI

Poids à vide Puissance maximale Rapport poids/puissance Volkswagen Polo GTI 1 286 kg 207 ch 6,21 kg/ch

La boîte de vitesses est automatique, en l'occurrence la DSG à double embrayage à 7 rapports. La vitesse maximale est de 242 km/h et le 0 à 100 km/h est une formalité, en 6,5 secondes.

Hyundai i20 N - 204 ch

Sur ce créneau, il y a aussi une sportive sud-coréenne. Il s'agit de la Hyundai i20 N qui, en plus d'être la seule à afficher un prix de base d'environ 30 000 euros, attend d'être restylée comme les autres i20 et dispose de 204 ch.

Hyundai i20 N

Poids à vide Puissance maximale Rapport poids/puissance Hyundai i20 N 1 265 kg 204 ch 6,20 kg/ch

La cinq portes de Hyundai est une sportive aux qualités "classiques", dotée d'un moteur quatre cylindres turbo essence 1.6 T-GDI de 204 ch et 275 Nm, associé à une traction avant et à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Elle atteint 230 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

Mazda MX-5 - 184 ch

Dans une telle liste, la Mazda MX-5 ne pouvait pas être absente. Bien qu'elle soit surclassée en puissance par un certain nombre d'autres voitures économiques, elle conserve fermement son sceptre de reine du plaisir de conduite dans un format compact.

Mazda MX-5

Poids à vide Puissance maximale Rapport poids/puissance MX-5 SKYACTIV G 2.0L 1 053 kg 184 ch 5,72 kg/ch

La MX-5 SKYACTIV G 2.0L est propulsée par un moteur quatre cylindres atmosphérique 2 litres de 184 ch, mais sa configuration de roadster, son moteur avant, sa propulsion et sa boîte de vitesses manuelle à six rapports en font un classique indémodable. Pour certains, la version 1,5 l de 132 ch est tout aussi agréable à conduire. Cependant, la "2.0" a un excellent rapport poids/puissance, atteint 219 km/h en pointe et met 6,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.