La fin de l'année approche et comme chaque année, voici le calendrier Pirelli. L'édition 2024 de "The Cal", qui porte le numéro 50 et s'appelle "Timeless", vient d'être présentée à Londres.

Les clichés appartiennent cette fois au photographe ghanéen Prince Gyasi, qui a immortalisé des célébrités comme Naomi Campbell, et le dirigeant de l'Empire ashanti d'Afrique de l'Ouest Osei Tutu II avec sa cour, pour montrer que la couleur "vit" aussi en Afrique noire.

Les couleurs en Afrique

L'objectif du 50e calendrier Pirelli est d'illustrer le sens de la communauté et de la couleur qui traverse le continent africain, comme un espoir pour l'avenir. Lors de l'avant-première du calendrier, Prince Gyasi a déclaré à CNN :

"Je continuerai à raconter l'histoire des enfants de Jamestown et du Ghana en général. Les gens ont besoin de connaître notre culture et notre histoire. En tant qu'artiste visuel, je pense que ce que je dois faire, c'est re-présenter l'Afrique au monde, en enlevant la négativité des images et en montrant le côté positif de l'Afrique."

The Cal, le calendrier Pirelli 2024 Les coulisses du calendrier Pirelli 2024

Les œuvres de Gyasi ont toujours célébré l'enfance, la paternité, la maternité et l'éducation, ou son absence, en soulignant le rôle vital qu'elle peut jouer pour aider les moins privilégiés à échapper à la pauvreté.

Personnalités éminentes

De nombreuses prises de vue ont été réalisées dans la ville de Londres, en créant des décors spécifiques pour l'occasion. Pirelli a indiqué que, par exemple, pour le shooting consacré à l'auteur-compositeur-interprète et actrice nigériane Tiwa Savage, une représentation en direct de celle-ci a été organisée.

Parmi les autres artistes photographiés figurent l'acteur Idris Elba, l'actrice Angela Bassett, lauréate d'un Golden Globe, le réalisateur, auteur-compositeur-interprète et producteur de musique britannique Jeymes Samuel et bien d'autres personnalités.