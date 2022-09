Il n'y a jamais eu de voiture aussi intelligente. Pas étonnant qu'ils l'aient appelé Smart #1 (en anglais hashtag un) en référence au fait qu'elle soit la première née de l'alliance industrielle entre les Allemands de Daimler - à savoir Mercedes - et le groupe chinois Geely, qui contrôle également les marques Volvo et Lotus. Avec le SUV vedette de ce test, qui est une voiture 100 % électrique dont la puissance atteint 428 ch sur la version Smart #1 Brabus (0-100 km/h en 3,9 s), une nouvelle période commence pour une marque qui a mis sur le marché la plus petite voiture de toutes, la Smart fortwo.

Avec des caractéristiques techniques intéressantes, puisque la batterie de la Smart #1 a une capacité de 66 kWh (61 kWh utilisables) et promet jusqu'à 440 km d'autonomie, une bonne valeur pour une voiture de moins de 4 mètres et 30 centimètres de long.

Cliquez pour lire :

Extérieur | Intérieur | Conduite | Curiosités | Prix

Smart #1 Brabus Extérieur

La Smart #1 appartient à la catégorie des SUV compacts et des crossovers 100 % électriques. En effet, il mesure 4,27 mètres de long, 1,63 mètre de haut et 1,82 mètre de large. L'empattement est de 2,75 mètres, et le poids dépend de la version : la Smart #1 avec un moteur électrique monté à l'arrière (propulsion) pèse 1788 kg ou 1800 kg selon l'équipement, et passe à 1900 kg pour la Smart Brabus, qui dispose de deux moteurs électriques (un à l'arrière et un à l'avant) et d'une transmission intégrale.

La Smart #1 est construite sur une plateforme de châssis développée par Geely spécifiquement pour les voitures électriques, appelée SEA (Sustainable Experience Architecture). La capacité minimale du compartiment à bagages est de 313 litres ou 323 litres selon la finition. Sans oublier 15 litres dans le compartiment de chargement sous le capot avant. En termes d'esthétique, les phares avant à matrice LED avec une forme en Y incurvée, également reprise par les feux arrière, se remarquent de loin. Cela n'est pas sans rappeler l'apparence des Mercedes électriques, comme la Mercedes EQA. De manière générale, la carrosserie de la Smart #1 présente des surfaces très lisses, avec des lignes définies avant tout par des formes douces, par des courbes assemblées de manière fluide. En regardant sur le côté, on remarque alors la solution du toit qui n'est pas relié visuellement à la ceinture de caisse, mais suspendu. Et l'effet est encore plus évident si l'on choisit des couleurs de carrosserie contrastées (il y en a quatre, alors qu'il y a neuf couleurs de peinture pour l'ensemble de la voiture).

En outre, les portes - comme sur le coupé - ont les quatre fenêtres sans cadre, ainsi que des poignées rétractables pour améliorer l'aérodynamisme. Les roues de 19 pouces sont également carénées, toujours pour réduire la traînée, avec des pneus de 235/45 sur la version Brabus la plus puissante.

Smart #1 Brabus : Intérieur

L'habitacle est aussi lisse que la carrosserie, avec un design qui fait que le tableau de bord et la console sont enveloppants, bien ajustés et avec peu d'angles. En même temps, il crée un haut tunnel central qui sépare les deux sièges avant, laissant beaucoup d'espace pour les objets situés en dessous.

L'instrumentation numérique consiste en un écran mince derrière le volant de 9,2" et juste au-dessus, les informations du système d'affichage tête haute, projetées sur le pare-brise sur une surface de 10".

Dans l'habitacle, il est également possible de choisir un éclairage d'ambiance pour le tableau de bord et les autres surfaces de garniture, avec 64 couleurs différentes et 20 niveaux d'intensité.

L'écran tactile central de 12,8 pouces est doté d'un logiciel développé avec la société chinoise E CAR X, avec 12 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il possède une logique de fonctionnement très proche de celle des smartphones et des tablettes, avec des raccourcis pour les fonctions fréquemment utilisées et des widgets qui appellent les contenus les plus importants. Et des graphiques modernes, jeunes et informels.

Il existe également un assistant virtuel personnifié par un renard (!), avec lequel on peut interagir. Donner des commandes vocales, par exemple, qui sont affichées "en mots" sur l'écran.

Le navigateur n'est pas basé sur Google Maps comme dans d'autres voitures électriques (la Renault Megane, pour ne citer qu'elle), mais il fournit tout de même une planification des trajets avec des indications pour s'arrêter et se recharger et une prévision du pourcentage de la batterie. Apple Car Play et Android Auto arriveront en 2023 et le logiciel pourra être mis à jour à distance à distance pour 75 % des unités de contrôle électronique embarquées.

Smart #1 Brabus : Conduite

La Smart #1 Brabus ne met que 3,9 secondes pour l'accélération de 0 à 100 km/h, ce qui est suffisant pour suivre le rythme de nombreuses voitures de sport. Le moteur électrique synchrone à aimants permanents à l'arrière développe 272 ch et 343 Nm de couple, en plus des 156 ch et 200 Nm du moteur avant.

Dans les modes Sport et Brabus, plus dynamiques, la puissance délivrée est gérée.Il est exubérant et permet une récupération instantanée entre les virages. Si les suspension sont un peu fermes, elles absorbent bien les irrégularités mais n'offrent pas autant de soutien qu'on le souhaiterait compte tenu des vitesses que la Brabus permet d'atteindre.

Le changement de mode de conduite modifie également l'intensité de la régénération d'énergie, avec un joli calibrage de la pédale de frein. En outre, à partir de l'écran tactile vous pouvez également sélectionner le mode de conduite à une pédale, avec lequel la voiture s'arrête complètement sans utiliser le frein.

Il est également appréciable de pouvoir séparer le calibrage de la direction des modes de conduite, en favorisant les positions plus douces et plus détendues qui vont mieux avec les réglages. L'insonorisation est soignée et les sièges sont également confortables. Les aides à la conduite ADAS comprennent le smart pilot, qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop & Go, le maintien dans la voie, le détecteur d'angle mort latéral, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistant de changement de voie et le stationnement automatique avec caméra à 360 degrés. La batterie de 61 kWh réels (66 kWh nominaux) peut être rechargée en courant alternatif à 7,4 kW sur la version de base et à 22 kW sur les versions plus riches. En courant continu, la puissance d'absorption maximale est de 150 kW, ce qui permet de recharger de 10 à 80 % en 30 minutes.

Lors de ce premier essai au Portugal, nous avons roulé dans une curculation dense, en ville, puis nous avons fait un peu de périphérique et quelques kilomètres d'autoroute. La consommation moyenne de la Brabus de 428 ch était de 21 kWh/100 km, soit un peu moins de 5 km/kWh : en utilisant l'ensemble de la capacité de la batterie, nous aurions pu atteindre près de 300 km.

Nous avons ensuite effectué quelques kilomètres avec la Smart #1 de 272 ch (avec moteur et entraînement arrière, 343 Nm, 0-100 km/h en 6,7 s) en adoptant un style de conduite normal et régulier, donc similaire à l'usage typique d'un SUV de ce type. Et nous avons consommé en moyenne 15,5 kWh/100 km, pour un kilométrage de près de 6,5 km/kWh. Cela permet une autonomie estimée à près de 400 km, avec une température extérieure qui, lors de ce test, était d'environ 25°C.

Smart #1 Brabus : Curiosité

Le renard en tant qu'assistant virtuel nous a rappelé les ordinateurs Microsoft avec le système d'exploitation Windows des années 1990, où un chien ou un trombone apparaissait pour faire des suggestions. Après tout, le choix du renard est lié au fait que cet animal est considéré comme intelligent, rusé : c'est "smart", en anglais. Autre curiosité, certaines solutions inspirées de Tesla, comme le réglage des rétroviseurs à l'aide d'un écran tactile et un mode de fonctionnement de la climatisation conçu pour laisser un animal à l'intérieur de la voiture garée. Enfin, la Smart #1 en finition Premium et Launch Edition est équipée de composants en carbure de silicium dans le moteur et les onduleurs, ainsi que dans la pompe à chaleur, qui résistent mieux aux températures élevées et améliorent l'efficacité énergétique. L'autonomie WLTP déclarée pour la finition Premium et Launch Edition passe ainsi à 440 km, contre 420 km pour la Smart #1 en finition Pro + (et 400 km pour la Smart #1 Brabus).

Smart #1 Brabus : Prix