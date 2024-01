Le fait historique que Tesla ne soit plus le premier constructeur mondial de véhicules électriques a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Selon divers journaux et agences de presse, la société chinoise BYD a dépassé l'entreprise américaine, devenant ainsi la marque de voitures électriques la plus populaire. Mais ce n'est pas tout à fait exact.

Contrairement à Tesla, BYD produit également d'autres véhicules qui ne sont pas entièrement électriques. Outre les célèbres voitures à zéro émission, l'entreprise propose également un grand nombre d'hybrides rechargeables. En additionnant les deux catégories, BYD a vendu 3,02 millions de "véhicules à énergie nouvelle", comme le prétend la marque, en 2023.

Il s'agit évidemment d'un nombre d'unités beaucoup plus important que les 1,81 million de véhicules livrés par Tesla au cours de la même période. Toutefois, la ventilation de BYD montre qu'elle a vendu 1,44 million d'hybrides rechargeables et 1,57 million de voitures entièrement électriques. Par conséquent, le total de Tesla est toujours supérieur de 15% à celui de BYD. L'entreprise d'Elon Musk reste le leader mondial.

Qui a le plus grand potentiel de croissance ?

Cependant, une chose est le présent, une autre est la perspective pour 2024. Alors que Tesla a enregistré une bonne progression de 38% par rapport à ses résultats de 2022, les ventes de son rival chinois ont augmenté de 73%. La différence de taux de croissance montre que la marque américaine modère sa croissance et atteint un pic, à moins que le Cybertruck ne se vende très bien pour compenser les taux de croissance modérés attendus pour le Model 3 et le Model Y cette année.

Ventes de Tesla et BYD en 2023

BYD, quant à lui, prend enfin son envol non seulement sur le marché local mais aussi à l'étranger. Avec une gamme plus complète qui comprend 14 modèles électriques différents dans les segments A, B, D, E et les SUV C et D. En autre, les segments les plus populaires dans le monde. Tesla propose quatre modèles dans les segments D et E et les SUV D et E, plus le futur Cybertruck, qui n'a pas de potentiel mondial.

Il est également important de mentionner le positionnement différent de chaque constructeur automobile. Bien qu'elle ait baissé ses prix à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois, Tesla s'est positionnée comme un constructeur semi-premium ciblant les clients des économies développées : les États-Unis et le Canada, l'Europe, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Hong Kong et la Chine.

Ventes de Tesla et BYD en 2023

La force de BYD

La large gamme de BYD convient aussi bien aux marchés développés qu'aux marchés émergents. C'est probablement sa plus grande force par rapport à Tesla. Elle permet à de nombreuses personnes dans le monde de rouler à l'électricité. Étant donné que la prochaine voiture à hayon supposée de Tesla ne verra pas le jour, BYD continuera à avoir la possibilité de vendre ses voitures sur des marchés tels que l'Inde, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Asie centrale. Les marchés émergents représentent environ un cinquième des ventes mondiales de véhicules légers.

Sur la base des faits précédents, nous prédisons que BYD dépassera Tesla avec ses voitures électriques d'ici la fin de l'année. Outre sa présence croissante sur les marchés émergents, l'entreprise gagne également du terrain en Europe.

Sera-t-elle en mesure de dominer le monde électrique sans être présente aux États-Unis ?