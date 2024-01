Tesla vient de publier son rapport de production et de livraison pour le quatrième trimestre 2023, et le constructeur automobile électrique indique qu'il a non seulement dépassé son objectif de vente annuel l'année dernière, mais qu'il a également livré plus de 484 000 voitures au cours du seul dernier trimestre. Il s'agit de la meilleure année de ventes jamais enregistrée par Tesla, mais l'entreprise américaine s'est tout de même fait dépasser pour la première fois par le géant chinois BYD.

Si l'on se penche directement sur les résultats du quatrième trimestre 2023, voici le graphique illustrant les chiffres :

Pour le quatrième trimestre 2023, Tesla a livré un total de 484 507 voitures. Tesla énumère que les livraisons de la Model 3/Y ont constitué le gros de l'action avec 461 538 livraisons. Dans le même temps, les livraisons combinées de Model S et Model X ont atteint 22 969, et peut-être un peu moins, puisque certaines ventes de Cybertruck sont probablement incluses dans la catégorie "autres modèles".

En ce qui concerne la production, le chiffre combiné de tous les véhicules Tesla a atteint 494 989 au quatrième trimestre 2023. La répartition montre que la Model 3/Y a représenté 476 777 des chiffres de production totaux, laissant la Model S/X (plus quelques Cybertrucks) à 18 212.

Espérons que cela conduira à un nouveau trimestre rentable pour Tesla, mais nous devrons attendre le rapport financier du 24 janvier pour en avoir le cœur net.

Pour l'ensemble de l'année 2023, Tesla a livré 1 808 581 voitures et produit 1 845 985 véhicules. La Model 3/Y a représenté la majeure partie de ces deux chiffres. En 2023, Tesla a livré 1 739 707 Model 3/Y et 68 874 "autres modèles", qui comprenaient principalement les Model S et Model X, avec peut-être quelques douzaines de Cybertrucks dans le mélange.

Tesla ajoute :

Au quatrième trimestre, nous avons produit environ 495 000 véhicules et livré plus de 484 000 véhicules. En 2023, les livraisons de véhicules ont augmenté de 38 % en glissement annuel pour atteindre 1,81 million, tandis que la production a augmenté de 35 % en glissement annuel pour atteindre 1,85 million. Merci à tous nos clients, employés, fournisseurs, actionnaires et supporters qui nous ont aidés à réaliser une excellente année 2023.

Pour replacer les choses dans leur contexte, voici un retour sur les résultats du troisième trimestre 2023. Avec 435 059 livraisons mondiales des Model Y, Model 3, Model S et Model X combinées, Tesla n'a alors pas réussi à établir un nouveau record trimestriel et a été inférieur aux attentes d'environ 20 000 livraisons pour ce trimestre. En d'autres termes, le quatrième trimestre 2023 a représenté un véritable rallye pour Tesla.

Le précédent record de livraison trimestriel a été établi par Tesla au deuxième trimestre 2023 avec 466 140 voitures vendues, ce qui signifie que le chiffre de livraison du quatrième trimestre 2023 de 484 507 a dépassé l'ancien record de 18 367 unités.

À voir sur Motorsport.tv