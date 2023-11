La nouvelle Tesla Model 3, également connue sous le nom de "Highland" en raison de son nom de code de développement interne, présente une longue liste d'améliorations par rapport à sa devancière, notamment un intérieur plus haut de gamme, une conduite plus silencieuse et un design extérieur légèrement différent.

Nous apprenons aujourd'hui que la nouvelle version de ce véhicule électrique est également équipée de dispositifs de sécurité passive supplémentaires, tels qu'un "capot actif" destiné à réduire les blessures à la tête des piétons en cas d'accident. Repéré pour la première fois par le passionné de Tesla @tesla_adri sur X (via Teslarati), qui a reçu sa propre Model 3 "Highland" il y a quelques jours. À en juger par ses derniers messages, le dispositif de sécurité supplémentaire a également fait son apparition dans le manuel d'utilisation européen du véhicule électrique mis à jour.

Le document indique que la partie arrière du capot se soulève automatiquement d'environ 80 millimètres si la voiture détecte un impact avec un piéton alors qu'elle roule à une vitesse comprise entre 30 et 52 kilomètres par heure. Ce faisant, le capot agit comme une sorte de coussin métallique pour la tête du piéton et réduit la probabilité de blessures graves.

Le manuel ajoute que si le système "Active Hood" a été déployé, l'écran tactile affiche une alerte et un carillon retentit. Dans ce cas, la voiture doit être amenée au centre de service Tesla le plus proche ou à un atelier de carrosserie agréé par Tesla pour remettre le capot en place.

La Model 3 se refait une beauté

Ce dispositif de sécurité passif était déjà disponible sur les Model S et Model X, mais uniquement sur certains marchés. Avec cette dernière mise à jour, il semble que Tesla offre les mêmes avantages à toutes les nouvelles Model 3, quel que soit le marché où elles se rendent, du moins en Europe.

Mais le nouveau "capot actif" n'est pas le seul dispositif de sécurité en quelque sorte invisible ajouté à la nouvelle berline électrique, comme l'a constaté @tesla_adri sur son propre véhicule électrique. Outre le capot qui se soulève automatiquement, la Model 3 revue est équipée de crochets métalliques sur la partie inférieure des portes qui les maintiennent alignées en cas d'accident.

Un autre dispositif de sécurité est l'avertisseur de somnolence du conducteur, qui utilise la caméra installée au-dessus du rétroviseur intérieur pour compter le nombre de fois où le conducteur bâille ou cligne des yeux, et qui émet, le cas échéant, un avertissement sur l'écran tactile central ainsi qu'une alerte sonore.

