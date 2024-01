Le Tesla Cybertruck est l'un des véhicules les plus attendus de l'année 2024. Maintenant qu'ils sont distribués aux États-Unis et aux détenteurs de dépôts enthousiastes et que Tesla continue de les tester, ce n'était qu'une question de temps avant que l'un d'entre eux ne s'écrase sur la voie publique. Le premier a eu lieu fin décembre 2023, et il semble qu'il ait plutôt bien résisté.

La California Highway Patrol a indiqué que l'incident s'est produit le 28 décembre vers 14h05, heure locale, sur la State Route 35, également connue sous le nom de Skyline Boulevard, à l'extérieur de San Jose. Le conducteur d'une Toyota Corolla a quitté la route et est revenu sur ses pas en franchissant la double ligne jaune pour percuter le Cybertruck qui allait dans l'autre sens.

Le conducteur du Cybertruck a été légèrement blessé mais n'a pas eu besoin d'une ambulance pour se rendre à l'hôpital, a indiqué la California Highway Patrol à The Autopian. Les deux passagers du pick-up n'ont pas été blessés. Le conducteur de la Corolla est indemne.

Les photos de l'incident (ci-dessus) suggèrent que la Corolla a heurté le Cybertruck. Le côté conducteur du pick-up présente de profondes éraflures et le revêtement de l'aile autour des roues a disparu. L'impact a été suffisamment violent pour provoquer le déploiement de l'airbag rideau latéral de l'EV.

La Corolla a subi des dommages beaucoup plus importants. Cependant, on ne sait pas exactement quelle part de la destruction est due à la sortie de route initiale et quelle part a été causée par l'impact avec le Cybertruck. Le côté conducteur de la Toyota a été le plus endommagé, ce qui laisse supposer que le choc avec la Tesla a été latéral.

Une vidéo dashcam (ci-dessous) de la scène de l'accident donne un autre aperçu de la scène de l'accident. La Corolla s'est retrouvée avec le nez pointé vers la route. Le Cybertruck bloquait une voie de circulation avec le nez en dehors de l'accotement.

Nous ne possédons pas assez de photos, afin de savoir si le pick-up est réparable mais selon le catalogue de pièces détachées de Tesla, une aile avant coûte 550 dollars (soit environ 500 euros) plus l'installation. Le bouclier avant et le coffre motorisé coûtent au total 2 845,75 dollars (soit environ 2 589,66 euros aux taux de change actuel).

Lorsque Tesla a lancé le Cybertruck de série, Elon Musk l'a présenté comme étant "beaucoup plus sûr au kilomètre" que les autres camions de la catégorie. "Le centre de gravité étant très bas, il ne se renverse pas", a-t-il déclaré.

Cependant, les critiques se sont élevées parce qu'une vidéo de crash test indiquait que le Cybertruck n'avait pas suffisamment de zones de déformation pour être sûr en cas de collision frontale. Aucun test indépendant n'a été effectué par des groupes tels que l'Insurance Institute for Highway Safety pour évaluer la sécurité du véhicule électrique à l'heure actuelle.

