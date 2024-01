Alors que l'industrie automobile met fin à une année difficile et se dirige vers des temps incertains en ce qui concerne l'électrification, il existe des statistiques intéressantes pour 2023. L'une d'entre elles est le nombre total de nouvelles voitures de production introduites au cours de l'année. En excluant les rebadges plus simples, les restylages, les introductions partielles, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires légers, l'industrie a dévoilé 157 nouveaux modèles.

Comme on pouvait s'y attendre, la plupart de ces présentations correspondent à des SUV. L'année dernière, 89 véhicules au total ont été présentés au public. Cela représente 56 % du nombre total de véhicules. Ces véhicules sont ceux que la plupart des consommateurs du monde entier continuent de demander. Malgré les récentes tentatives de mettre un terme à leur popularité en introduisant des taxes plus élevées dans certains pays, le public est toujours amoureux de ces véhicules.

SUV-Manie

Près de la moitié des nouveaux modèles de SUV provenaient de constructeurs automobiles chinois. Ces groupes ont lancé 41 modèles, suivis par les constructeurs européens avec 17 et les constructeurs japonais avec 16. Les constructeurs américains ont présenté 9 nouveaux modèles et les coréens 6. Toyota, Geely, Great Wall et Hyundai-Kia sont les groupes qui ont proposé le plus de SUV au public.

De manière surprenante, le deuxième segment le plus populaire en termes de nombre de nouveaux modèles présentés est celui des berlines. L'industrie a développé 27 berlines différentes dans le monde, dont 17 proviennent de groupes automobiles chinois. La Chine est de loin le plus grand marché des berlines et l'un des rares où la demande continue de croître. Le groupe Geely a pris la tête de ce segment.

77 nouveaux modèles de Chine

Sur les 157 voitures neuves présentées au public cette année, 49 % provenaient de constructeurs chinois. Ce chiffre est nettement supérieur à la part de la Chine dans les ventes mondiales de véhicules, qui est d'environ 33 %. Le géant asiatique continue d'accroître son influence dans le paysage automobile mondial, en introduisant de plus en plus de marques et de modèles qui ne sont pas seulement disponibles en Chine, mais aussi sur les marchés étrangers.

Les constructeurs automobiles européens ont présenté 34 nouveaux modèles. Ils sont suivis par le Japon (24), les États-Unis (14) et la Corée (8).

Toyota et le groupe Geely en tête

Le premier constructeur automobile mondial est également celui qui a dévoilé le plus grand nombre de nouveaux modèles cette année. Toyota a lancé 16 nouvelles voitures de série différentes depuis janvier, dans le cadre d'une offensive de produits comprenant la relance de la marque Lexus et la mise à jour de modèles clés.

Ces modèles sont : la Toyota Agya pour l'Asie du Sud-Est, la Toyota Alphard pour l'Asie, la Toyota bZ3 pour la Chine, le Toyota Century SUV pour le Japon, la deuxième génération de Toyota C-HR, la nouvelle famille Crown composée de la berline normale, du Signia SUV pour l'Amérique du Nord et du Sport, le Toyota Grand Highlander pour l'Amérique du Nord, le Toyota Land Cruiser 250 pour les marchés mondiaux, la nouvelle Tacoma pour l'Amérique du Nord et la Yaris Cross pour les marchés émergents. En outre, Lexus a présenté les nouveaux GX, LBX, LM et TX.

Le groupe Geely et ses nombreuses marques ont présenté 12 nouveaux modèles : 4 Geely, 2 Volvo, 2 ZEEKR, 1 Livan, Lotus, Lynk & Co et 1 Polestar. Parmi les constructeurs automobiles européens, Volkswagen a ouvert la voie avec 8 nouveaux modèles : Volkswagen ID.7, Passat et Tiguan ; Skoda Kodiaq, Superb et Superb Combi ; Cupra Tavascan et Lamborghini Revuelto.o.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.