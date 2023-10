Nous sommes heureux de vous annoncer que le segment des familiales électriques va continuer à se développer avec l'arrivée d'un tout nouveau produit. Il s'agit des premières images de teaser du break zéro émission, d'autres informations seront révélées dans les mois à venir, lorsque nous connaîtrons également les marchés où le véhicule sera vendu.

Après six décennies d'activité dans le segment des breaks, Volkswagen est enfin prêt à présenter son premier break entièrement électrique. L'ID.7 sera la version plus pratique de la berline ID.7. Dotée d'un profil élégant et d'une carrosserie aérodynamique optimisée, l'ID.7 Tourer aura un coefficient de traînée de 0,24, ce qui le rend à peine moins aérodynamique que la berline électrique, dont le Cd est de 0,23.

Galerie: Volkswagen ID.7 Tourer (2024) Teaser

2 Photos

Mais les gens achètent des breaks pour leur capacité à transporter plus de charges. Dans le cas du premier break sans CO de Volkswagen, avec cinq personnes à bord, il sera capable de contenir jusqu'à 545 litres de chargement. Si vous rabattez les sièges arrière, vous disposerez d'un volume de 1 714 litres.

Une comparaison rapide avec la nouvelle Volkswagen Passat montre que son homologue électrique est significativement plus petit en termes de capacité de coffre. En configuration cinq places, la Passat 2024 - vendue uniquement en version familiale - dispose d'un espace de chargement de 690 litres. Ce volume passe à 1 920 litres lorsque la banquette arrière est rabattue, ce qui représente une augmentation importante de 140 litres par rapport à la Passat Variant précédente.

L'électrique va-t-il sauver le segment des breaks ?

Aucune information n'est disponible concernant les options de motorisation de l'ID.7 Tourer, mais Volkswagen affirme que le modèle repose sur la plateforme MEB de la société. Nous pensons que le break reprendra la motorisation électrique de la berline ID.7, c'est-à-dire un moteur électrique monté à l'arrière avec une puissance de 282 chevaux. La ID.7 est actuellement vendue avec des batteries de 77 et 89 kilowattheures et une autonomie de 700 km selon la norme WLTP.

Tout comme la berline ID.7, la nouvelle variante break sera fabriquée dans l'usine Volkswagen d'Emden en Allemagne. Le constructeur promet de publier plus d'informations et de dévoiler des photos du modèle dans les mois à venir. L'ID.7 Tourer devrait arriver dans les showrooms de VW en Europe l'année prochaine.