La Volkswagen Golf MK5 était à l'origine équipée d'un quatre cylindres de 2 litres développant 150 chevaux. D'origine, elle est capable d'atteindre 100 km/h en neuf secondes et de plafonner 210 km/h. Cependant, cette voiture est équipée d'un cinq cylindres turbo de 2,5 litres sous le capot. La question est donc de savoir quelle sera sa vitesse sur l'autobahn.

Emprunté à une Audi RS3, le cinq cylindres turbocompressé produit 420 chevaux, soit près de trois fois la puissance initiale de la voiture. Le surcroît de puissance est immédiatement perceptible, car la Volkswagen Golf prend de la vitesse beaucoup plus rapidement. En peu de temps, elle dépasse les 230 km/h.

Mais ce n'est pas seulement le moteur qui a changé. Le timbre du son qu'il émet est plus profond, plus ample et plus résonnant. Il est également plus agréable à faire tourner. Alors que les jauges indiquent que le moteur d'origine tournait à un peu plus de 6 000 tr/min, le cinq cylindres turbo effectue des changements de vitesse précis à 6 800 tr/min.

Sur l'autobahn, cette Golf GTI modifiée est la voiture la plus rapide. Les autres véhicules se rangent sur la droite, la laissant passer. Elle finit par atteindre les 242 km/h au compteur. Le moteur turbo cinq cylindres de 2,5 litres semble avoir plus à donner. Dans l'actuelle Audi RS3, il produit 407 chevaux et offre une vitesse de pointe de 299 km/h, ce qui est tout à fait dans les cordes d'une supercar.

La question de savoir si la GTI peut ou non aller plus vite pourrait faire l'objet d'un débat. Ce qui n'est pas discutable, c'est que la Golf V dévore l'autobahn à pleines dents.

Volkswagen a produit la Golf V de 2003 à 2008. Ce modèle phare de la marque de Wolfsbourg connaîtra un succès relatif pour une Golf, puisqu'elle s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires, soit un million de moins que sa prédécesseur, la Golf IV.