Volkswagen a publié un clip de sept secondes sur ses réseaux sociaux et laisse vaguement entendre qu'une nouvelle voiture sera présentée la semaine prochaine. Nous croyons fermement que la ligne rouge fait référence à la GTI. Toutefois, qu'est-ce que les responsables de Wolfsburg ont l'intention de montrer à l'IAA de Munich ?

Nous pouvons exclure le lifting de la Golf GTI puisque la berline n'a pas encore reçu sa mise à jour de mi-cycle. Cette modernisation devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2024, de sorte que la GTI modernisée devrait faire ses débuts plus tard.

La Polo GTI, plus petite, a été liftée à la mi-2021 et a reçu une version spéciale Edition 25 en début d'année pour marquer le quart de siècle qui s'est écoulé depuis le lancement de la supermini originale. Quant à la up ! GTI, la petite voiture à hayon a été retirée du marché au début de l'année et il est peu probable qu'elle revienne. Alors, qu'est-ce que Volkswagen nous prépare ? Eh bien, il pourrait s'agir d'une GTI différente, dépourvue de moteur à combustion.

Au début du mois, VW a déposé un nouveau logo GTI qui remplace le "I" par un éclair, faisant ainsi allusion à l'énergie électrique. Plus tôt dans l'année, Kai Grünitz, membre du conseil d'administration de VW chargé du développement technique, a déclaré au magazine Top Gear qu'une "version sportive" de l'ID2.all était en préparation, avec une traction avant pour rester fidèle à la formule de la GTI. Comme il s'agit d'une voiture électrique, cela signifie qu'elle sera badgée "GTX", mais le constructeur allemand a déjà déclaré que ce suffixe pourrait ne pas survivre à long terme.

Après tout, il ne serait pas logique d'abandonner le suffixe "GTI", très populaire depuis des décennies, au profit du moins connu "GTX", qui n'a été utilisé que pour quelques SUV jusqu'à présent, avec un monospace (ID. Buzz GTX) en cours de préparation. Un ID.3 pimenté est également prévu, et l'avenir nous dira quelle terminologie il utilisera.

En attendant, l'IAA de Munich commence le lundi 4 septembre avec la journée presse, et nous saurons donc très vite de quoi il retourne. Nous parions que le teaser énigmatique concerne la GTI, car la Jetta GLI, avec sa bande rouge similaire, n'est pas vendue en Europe et quel serait l'intérêt de la montrer lors d'un événement centré sur l'Europe ? Affaire à suivre !