Il est temps de dire au revoir à deux véhicules qui ont partiellement bouleversé le secteur ces dernières années. Ce sont des voitures totalement différentes, pour leur design, leurs dimensions, leur positionnement ainsi que pour leurs résultats de vente.

Mais quel est leur point commun ? Toutes deux sont destinées à devenir de véritables icônes de l'automobile à l'avenir. Alors, voici un bref résumé de la manière dont l'Honda e japonaise et la Chrysler 300 américaine ont peut-être changé l'industrie automobile à jamais.

Deux opposées

La Chrysler 300 est une grande berline propulsée par de gros moteurs à essence. C'est une voiture classique pour la clientèle nord-américaine. Avec une longueur de 5.044 millimètres, cette Chrysler appartient au segment des berlines haut de gamme et rivalise entre autres avec la défunte Chevrolet Impala, la Ford Taurus ou la Toyota Avalon.

La Honda e est une petite voiture ou une supermini électrique conçue pour répondre aux goûts des automobilistes japonais et européens. Elle est conçue avec des formes iconiques et un design rétro, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'Honda e est le premier modèle électrique de la marque destiné au marché de masse, du moins c'était son objectif.

Une sauveteuse

La berline américaine a donné à Chrysler une touche internationale et a permis à l'entreprise de voir plus loin que le bout de son nez nord-américain. La première génération de la 300 (disponible entre 2004 et 2010) utilisait de nombreux éléments de la Mercedes-Benz Classe E (W211). Chrysler faisait alors partie du groupe DaimlerChrysler. En 2011, la marque a introduit un nouveau modèle, officiellement appelé deuxième génération, mais qui était plutôt une forte mise à jour.

L'entrée de Fiat dans le groupe Chrysler a été l'occasion d'étendre la présence de la Chrysler 300 dans le monde entier. En 2011, Lancia a décidé de renommer la 300 et de la vendre en Europe sous le nom de Thema. Le projet a échoué, car la marque n'a pu vendre que 6.000 unités entre 2011 et 2014. Au total, la 300 s'est vendue à environ 1,4 million d'exemplaires en près de 20 ans, sous le nom de Chrysler et de Lancia. La 300 n'a certes jamais été un succès de vente, mais elle aura été un modèle emblématique de Chrysler.

Aussi emblématique qu'impopulaire

L'importance de l'Honda e ne réside pas dans ses chiffres de vente, mais dans la visibilité qu'elle a apportée à l'entreprise japonaise dans le monde des véhicules électriques. Bien que ses spécifications n'aient jamais atteint les normes de l'industrie, la Honda e a attiré l'attention du public grâce à son design et au fait qu'elle a permis à Honda d'entrer sur le marché des voitures électriques.

La petite Honda e n'a jamais voulu bouleverser le monde des véhicules électriques. Elle a toujours eu un prix élevé et une faible autonomie. Une grande limitation dans la première phase de l'ère de l'électrification.

Le résultat est donc sans appel : entre 2020 et novembre 2023, Honda n'a vendu que 12.500 unités de cette petite voiture emblématique. Le volume européen représentait alors plus de 80 pour cent du total et, en tout état de cause, Honda a décidé d'arrêter sa commercialisation. La Honda e:NY1 sera son successeur indirect.

L'auteur de l'article, Juan Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.