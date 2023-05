Le renouvellement de la gamme Honda bat son plein. L'avenir du constructeur japonais sera caractérisé par un nombre croissant de "high-wheelers", tous dotés de moteurs électrifiés, qui lanceront la marque dans sa deuxième phase d'électrification.

Les trois premiers modèles de ce nouveau "parcours" Honda à arriver sur le marché seront la nouvelle génération de CR-V, le ZR-V de taille moyenne et le véhicule électrique e:Ny1. Trois voitures stratégiques, couvrant certains des segments de marché les plus dynamiques du moment.

Honda CR-V

Le plus grand de cette nouvelle gamme de modèles est le Honda CR-V, le sixième de l'histoire du modèle, qui, avec une longueur de 4,70 mètres, se situera au sommet de la gamme du constructeur japonais.

Commençons par les dimensions : les ingénieurs de Honda ont travaillé en particulier sur l'empattement, qui a augmenté de 40 millimètres pour offrir 16 millimètres d'espace supplémentaire pour les jambes, tandis que la capacité de chargement est passée à 587 litres pour la version full-hybrid et à 617 litres pour la version plug-in. Oui, ce n'est pas une erreur, le plug-in a un plus grand coffre.

La face avant du nouveau Honda CR-V

En ce qui concerne la gamme de moteurs, nous commençons par le e:Hev, le full-hybrid selon Honda, hérité directement de la Honda Civic et donc composé d'un cycle Atkinson de 2 litres couplé à deux moteurs électriques, l'un comme booster et l'autre comme générateur, pour une puissance de 184 ch et une consommation moyenne de 5,9 l/100 km.

Honda ZR-V

Le deuxième modèle de cette "nouvelle phase" de Honda est le ZR-V. Il s'agit d'un SUV de taille moyenne qui se situe à mi-chemin entre le HR-V et le CR-V. Avec ses 4,56 mètres de long, il se situe au cœur du segment C, l'un des plus concurrentiels du marché. Outre les innovations stylistiques, les ingénieurs de Honda ont mis l'accent sur le plaisir de conduire et l'efficacité lors du développement du ZR-V.

Le premier passe par une suspension raffinée, composée d'un McPherson à l'avant et d'un multilink à l'arrière, tandis que le second est dû à la présence du groupe motopropulseur e:Hev, c'est-à-dire le full hybrid de 184 ch.

Le nouveau Honda ZR-V

Une grande attention a également été portée à l'aérodynamisme : ici, la forme suit la fonction pour contenir la consommation, qui s'élève en moyenne à 5,7 l/100 km. D'un point de vue stylistique, l'intérieur reprend ce qui a été vu sur la dernière génération de Civic, avec un tableau de bord dominé par la présence de l'écran du système d'info-divertissement de 9 pouces. L'espace à bord est généreux, notamment pour les bagages, grâce à un compartiment de charge d'une capacité allant de 346 à 1 291 litres.

Honda e:Ny1

La nouveauté la plus importante de Honda est le lancement du e:Ny1, un nouveau SUV compact de 4,38 mètres de long équipé d'un groupe motopropulseur électrique. Celle-ci se compose d'un moteur monté sur l'essieu avant d'une puissance de 150 kW pour un couple de 310 Nm, auquel une batterie à refroidissement liquide d'une capacité de 68,8 kWh (62 kWh net) envoie de l'énergie, offrant une autonomie de 412 km.

La recharge à 11 kW prend environ six heures pour une charge complète, tandis qu'en utilisant la puissance de recharge maximale de 78 kW DC, il ne faut que 45 minutes pour passer de 10 à 80 %, récupérant ainsi 100 km d'autonomie toutes les 11 minutes.

La deuxième voiture électrique de Honda est le e:Ny1.

Une grande attention a également été portée au style. La e:Ny1 inaugure la nouvelle identité de marque de Honda pour les modèles à batterie, qui s'exprime par la présence d'un nouveau logo blanc à l'avant et d'un lettrage Honda à la place du logo classique à l'arrière.

Il y a aussi beaucoup de technologie, surtout dans l'habitacle, bien représenté par la présence d'un grand écran vertical placé au centre du tableau de bord, d'une diagonale de 15,1 pouces, flanqué du tableau de bord numérique avec des graphiques personnalisables de plus de 10 pouces.